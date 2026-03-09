ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş piyasaları da vurdu. Altın fiyatlarında sert yükseliş bekleyen yatırımcılar hüsrana uğrarken, petrol fiyatları ise 100 doları aşarak son 4 yılın zirvesine çıktı. Ekonomist İslam Memiş'ten yatırımcılar için önemli uyarılar geldi.

Altın ve gümüşte yükselişlerin devam edeceğini belirten İslam Memiş, savaşı işaret etti. Petrol fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Memiş, dünyayı bekleyen küresel tehlikeye vurgu yaptı. Memiş, "Herkes hazır olsun" dedi.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Biraz stresli bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta ABD enflasyon verisi küresel piyasa için önemli. Çarşamba 15.30'da ABD enflasyonu açıklanacak, perşembe merkez bankası faiz kararı açıklanacak. ABD'de enflasyonun biraz yüksek gelmesi, merkez bankasından ise faizlerde değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

"BU İŞİN ARKASI TUFAN" Petrol 100 doları kırdı. Sabah saatlerinde 116 dolara kadar çıktı. Şu an 106 dolar. Bu işin arkası tufan. Bilerek ve isteyerek bu süreci devam ettirenler, ilk önce küresel enflasyonu patlatacaklar. Devamında dijital paraya geçiş dönemini açıklayacaklar.

"SAVAŞIN UZAMASI..." Trump, İran'daki petrol kuyularını vurarak İran'a bir mesaj verdi. Ekonomini çökertirim, çökerteceğim. İran, bu yaz aylarında gıda ve su krizi ile karşı karşıya kalabilir. İsrail'in istediği bölgesel bir savaş. Bu savaşın uzaması küresel enflasyon tarafında ağır bir faturası olacak. Sadece İran'ı, İsrail'i, ABD'yi ilgilendirmiyor bu süreç.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Emtia fiyatları haftaya kısmen düşüşle başladı. Bu düşüşlerin arkasında büyük bir senaryo var. Bende diyorum ki savaş bitince özellikle altın ve gümüş tarafından yükselişler bizi bekliyor.

AL KURTUL, SAT KURTUL MODU Şimdi al kurtul, sat kurtul modunda bir piyasa var karşımızda. Düğün yapacaksın altın alman lazım al kurtul olarak görebilirsin. Ocak ayında söz dinlemedin gittin gümüş aldın. İşte bu yükselişleri sat kurtul modunda değerlendirebilirsin. Borsada 14 bin puan üzerini gördün yetişemedin, üzüldün. Borsa 13 bin seviyesine sarktı. 12 bin seviyesine kadar takip edeceğiz. Ne diyoruz uzun vadeli yatırımcılara al kurtul. Petrolde bu savaş bitince düşüşler olacak. Petrol yatırımcısına da diyoruz ki sat kurtul.

PETROL 200 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR Petrolün kontrolü kimde. Yüzde 51'i ABD'de. En çok kime yarayacak Rusya'ya. ABD, Çin ve Rusya anlaştı yeni dünya düzeninde. Petrolün önü 200 dolara kadar açık.

Ondan sonra ne olacak? Tabi düşecek. Biz bu savaşı kazandık, gördünüz mü? Petrol fiyatları şuralardaydı, buralara kadar geriledi diye popülizm yapacaklar.

HİPERENFLASYONA HAZIR OLUN! Bu enkaz bütün küresel ekonomileri yıkacak. Kusursuz fırtına adını koyduğum bu enkazla birlikte hiperenflasyona herkesin hazır olması lazım. Bugünkü fiyatlar yarınki fiyatlara göre ucuz gelecek. Yarınki fiyatlar bugüne kıyasla daha pahalı kalacak.



