Kayseri’de otomobilini sattığı kişiden parasını alamadığını öne süren bir vatandaş, aracını aylar sonra kazalı halde bir otoparkta buldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken mağdur olduğunu belirten İsmet Sayan “Otomobili görünce beynim döndü” dedi.

İddiaya göre İsmet Sayan., daha önceden ticaret yaptığı S.G.’ye Kasım 2025’de otomobilini sattı. 2 hafta sonrası otomobilin parasını ödeyeceğini söyleyen S.G.’ye defalarca aramasına rağmen ulaşamayan İsmet Sayan, karakola giderek şikayette bulundu.

POLİSE HABER VERDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Gün içinde şahsı defalarca arayan Sayan., bir cevap alamazken, akşam saatlerinde geri dönüş aldı. S.G. otomobille kaza yaptığını ve otomobilin açık otoparkta olduğunu söyledi. S.G.’nin tarif ettiği bölgeye giden Sayan, otomobilini görünce adeta şoka uğradı.

Otomobilini o şekilde gören İsmet Sayan, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapılarak konu hakkında tutanak tutuldu. İncelemelerin ardından otomobil İsmet Sayan'a teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"OTOMOBİLİ GÖRÜNCE BEYNİM DÖNDÜ"

Otomobilini kazalı halde görünce şoka uğradığını dile getiren İsmet Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilimizi sattık ama paramızı alamadık. Bizde peşine düştük. Telefonlarımıza cevap vermedi. Öyle olunca şüphelendim ve şikayette bulundum. Olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşandı. Gelip, arabanın satışını almadı. Bugünde üst üste aradım ama telefona yine cevap vermedi. En son bana kendisi dönüş yaptı. Ben şahsa daha önceden ticaret yaptığım için güvendim. Otomobilin yerini öğrendim. Dediği yere geldim ve otomobili görünce beynim döndü. Otomobilimde kaç aydır burada yatıyor bilmiyorum."

