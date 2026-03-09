Zonguldak’ta ‘Dur’ ihtarına uymayan, 309 bin TL idari para cezası kesildikten sonra 60 gün ehliyetine el konulan sürücü, bir inşaatın dördüncü katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Yeni düzenleme ile birlikte trafik cezalarındaki artış, bazı sürücülerin tepkisini toplarken, Zonguldak’ta kendisine ceza kesilen sürücünün yaptığı yürekleri ağza getirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayan 24 yaşındaki sürücü T.T., şerit değiştirerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra yakalanan T.T.’ye “tehlikeli araç kullanmak, ikaza uymamak ve yetersiz sürücü belgesi” suçlarından toplam 309 bin TL idari para cezası uygulandı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Aynı zamanda ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan sürücü, 4 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

DAKİKALAR SONRA İKNA OLDU

Kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, bir süre sonra güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Yürekleri ağza getiren o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

