Kaydet

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çevre sakinlerinin koku ve böcek şikayeti üzerine inceleme başlatılan iki katlı bir evden 12 kamyondan fazla atık çıkarıldı. Karabağlar Belediyesi ekiplerince mahkeme kararıyla girilen adreste başlatılan temizlik çalışmaları 35 personelin katılımıyla sürdürülürken tahliye işlemlerinin ardından bölgede geniş çaplı ilaçlama yapılacağı açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası