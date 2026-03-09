Altın fiyatlarında son dakika! 9 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 7.210 TL ve ons fiyatı da 5.090 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da jeopolitik risklerde artış yaşanmasına rağmen altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Petrolün 100 doları aşması küresel enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini artırırken; piyasalarda nakde dönüş eğilimi altını baskılıyor. Uzmanlar, altın yatırımcısına 5 kritik uyarıda bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki risklerin tavan yapmasıyla birlikte altın fiyatları da yeni haftaya sert hareketlerle başlıyor.

İran’ın, Ayetullah Ali Hameney’in oğlu Mucteba Hamaney’i “yeni dini lideri” olarak ataması daha geniş bir çatışma ortamı riskini yükseltirken; OPEC’in en büyük petrol üreticilerinden Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol üretimlerini azaltması ve hafta sonu karşılıklı çatışmalarda enerji alt yapılarının hedef alınması, bölgede gerilimi iyice tırmandırdı.

9 MART 2026 ALTIN FİYATLARI

Jeopolitik risklerde yaşanan bu artışa karşılık altın fiyatları haftaya düşüşle başlıyor. Cuma günü 5.171 dolardan kapanış yapan ons atın, bugünkü ilk işlemlerde 5.015 dolara kadar geriledi. TSİ 06:15 itibarıyla ons fiyatında 5.090 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlarda %-1,5’in üzerinde düşüş gözlemleniyor.

9 Mart 2026 gram altın fiyatı da 7.210 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da cuma gününü 7.327 TL’den tamamlamıştı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.410 TL’den gerçekleşiyor.

YATIRIMCIYA 5 KRİTİK UYARI!

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliği açıklarken kritik uyarıda bulunuyor:

1-Petrol fiyatlarının bugün 100 doları aşması ile birlikte küresel enflasyon beklentileri geçen haftaya göre daha fazla bozuldu. 100 doların üzerindeki petrol fiyatının ABD’de enflasyonu %3’ün üzerine taşıyabileceği ve bu sebeple FED’in faiz indirimlerini rafa kaldırabileceği ifade ediliyor.

2-Dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri de “daha şahin FED” beklentileri ile yükselişe geçebilir. Bu da altın fiyatlarını baskılayabilir.

3-Küresel merkez bankaları, yaşanan yüksek volatilite sebebiyle kendi piyasalarına müdahale etmek için altın rezervlerini de kullanabilir. Altında satış baskısı öne çıkabilir.

4-Küresel borsalarda büyük kayıplar yaşayan yatırımcılar da, altındaki kârlı pozisyonlarını kapatarak ederek satışa yönelebilir.

5-Bütün bunlara rağmen jeopolitik risklerin devam ediyor olması, altında güvenli liman talebini de gündemde tutuyor. Bu sebeple ons altında düşüşler sınırlı kalıyor ve belli seviyelerden tepki alımları geliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons fiyatında 5.000-4.850 dolar bandının önemli bir destek bölgesi olarak öne çıktığını belirterek; teknik olarak bu bölgenin korunması halinde “altında daha fazla düşüş beklenmemesi” gerektiğini aktarıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.170-5.200 dolar bandı ilk direnç olarak gösteriliyor.

