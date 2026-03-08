Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini ve yaşananların dolaylı olarak altın fiyatlarına da etki ettiğini vurguladı. Gelişmeler bir bir takip edilirken vatandaşlar ise ''Altın yükselecek mi düşecek mi?'' ve ''Altın mı gümüş mü alınmalı?'' gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Petrol varil fiyatları kısa sürede yükselerek yatırımcıların dikkatini çekti. İslam Memiş bu durumun enflasyon baskısını artıracağını ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmelerini tetikleyeceğini belirtti. Açıklamaların ardından yatırımcılar ve vatandaşlar ''Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın mı gümüş mü alınmalı?'' sorgulamaya başladı. İşte detaylar ve İslam Memiş'ten gelen kritik uyarılar...

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altında fırsat dönemi işaret edildi!

ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi. Uzmanlar mevcut ons altın seviyelerinin alım için uygun olduğunu ve kısa vadede toparlanma eğilimi gösterebileceğini belirtti.

İslam Memiş ''Gram altında 7.000 TL altında bir rakam beklemiyorum. Bu baskılanma, bu dinlenme süreci çok uzun kalmayabilir. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın için kenarda bekleyenler, alım için kenarda bekleyenler işte bugünler fırsat fiyatlar. Bu yıl 10.000 TL seviyesiyle alakalı beklentim devam ettiği için gram altın-TL fiyatını alım olarak değerlendirdim.'' ifadelerine yer verdi.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ ALINMALI?

Gümüş piyasasında negatif görünüm devam ederkenm gram gümüş 117 TL seviyesinde seyrediyor. İslam Memiş uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım yapılabileceğini ancak kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olmasını beklemenin zor olduğunu ifade etti.

Memiş ''Gümüş tarafında yine negatif görünüm devam ettiği için ben yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gram gümüş tarafında 117 TL seviyesi var. Uzun vadeli almak isteyenler kademeli alım yapabilir ama ons bazında beklemeyi tercih ediyorum.'' dedi.

Uzmanlar altının kısa vadede alım dönemi içinde olduğunu, gümüşün ise uzun vadeli yatırım düşünenler için tercih edilebileceğini vurguladı.

*Haberimizde yer verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca uzman görüşleri aktarılmıştır.

