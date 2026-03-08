Küresel piyasalarda gözler yeniden jeopolitik gelişmelere çevrildi. Uzmanlar, ABD/İsrail-İran savaşının ve bölgede daha da artan gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte uzun vadede birçok varlık fiyatını etkileyebileceğini vurguluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin enerji maliyetlerini ve enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da güvenli liman arayışını güçlendirebileceğini söylerken, elinde altın bulunan ya da altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel enflasyon riskleri başta olmak üzere yatırım dünyasını etkileyen başlıkları ele aldı. Memiş, döviz, borsa ve değerli metallerdeki hareketliliğe dikkat çekerken, dijital para ve uzun vadeli stratejilere dair önemli tespitlerde bulundu. İşte İslam Memiş'in uyarılarından satır başları:

Hürmüz Boğazı "DÜNYA PAZARI ÇIKMAZIN İÇİNE GİRDİ" "ABD/İsrail-İran savaşı başlayınca bütün yatırımcılar tedirgindi. Altın fiyatları, gümüş fiyatları yükselecek, borsalar çökecek. Böyle bir beklenti vardı. Bu beklenti gerçekleşmedi. Para piyasalarında çok sert bir karşılık görmedik. Sadece petrol fiyatlarında doğal bir yükseliş gördük. Onun haricinde agresif bir dengelenme olmadı. Burada önemli olan konu Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı, bütün Arap Yarımadası için, Körfez ülkeleri için çok önem arz eden bir bölge. Burada günlük ortalama 40 civarında gemi geçiyor. Körfez ülkelerinde petrol üreten, doğalgaz satan enerji ihracatı yapan ülkeler, yaklaşık günde 40 tane gemiyle ihraç etmiş oldukları petrolleri-doğalgazları geçiriyorlar. Dünya pazarına buradan bir şey yapıyor geçiş noktası. Hürmüz Boğazı yaklaşık yılda 1500 geminin geçtiği bir güzergah. Suudi Arabistan olsun Kuveyt olsun Arap Emirlikleri olsun işte İran olsun Irak olsun birçok ülke üretmiş oldukları petrolleri yeraltı zenginliklerini gemilerle buradan dünya pazarına çıkarıyorlar. İran da bu Hürmüz Boğazı'ndaki kozunu kullandı bu saldırıyla birlikte ve dünya pazarı bir çıkmazın içine girdi. Savaşın önce petrol fiyatları 72 dolar seviyesinde. Savaşla birlikte 85 dolar seviyesini gördü, brent petrolün varil fiyatında.

KRİTİK UYARI: TEDBİRİNİZİ ALIN Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol fiyatları 87 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bilerek ve isteyerek dünyada enflasyonu tekrar patlatacaklar. Bunu savaşla yapmasalardı farklı bir şeyle yapacaklardı. Ama sonuç itibariyle bilerek ve isteyerek dünyada enflasyonu patlatacaklardı. Ve enflasyonu tekrar hortlattılar patlattılar. Nasıl oldu bu? 72’den 87 dolar seviyesine yükselen brent petrol varil fiyatı var. Biz Türkiye'de bile %20 civarında petrol fiyatlarında yükselişler gördük. Resmi Gazete’de yayınlandı, bu zam farklarının %75'i devlet vergisinden karşılanacak. Çok ciddi bir atılım oldu. Bu zamları şimdilik çok fark etmeyeceğiz ama önümüzdeki aylarda iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bundan kaçış yok! Bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatıyorlar. Daha sonra dijital paralara geçecekler. Büyük resetleme yapacaklar. Özellikle 2030 yılında planladıkları bu süreci 2027 yılına çektiler. Dolayısıyla şimdi dünyada enflasyon bütün dünyayı kasıp kavuracak, bundan kaçış yok. Brent petrolde varil fiyatındaki artış bizim enflasyonumuzu bile 1,5 puan artırdı. Savaş hızlanırsa, kara operasyonu yaşanırsa, bunun gibi birçok olumsuz başlıkları sayabiliriz. Petrol varil fiyatı 100 dolara, 110-120 dolara gittiğini düşünün, dünyada enflasyon ne kadar patlak vereceğini tahmin edebirsiniz. Bu da gözünüzün gördüğü her şeyin daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Gıda tarafında, ulaşım tarafında, tedarik tarafında birçok problemlerle dünya karşı karşıya kalacak. O yüzden biz döviz ne oldu borsa ne oldu altın ne oldu gümüş ne oldudan ziyade biz gelecek olan enflasyon riskine karşı tedbir almalıyız. Daha çok tasarruf yapacağız, harcamalarımızı daha çok kısacağız. Dünya büyük bir enflasyon belasına bulaştı. Dünya ekonomilerinde ezberler bozuldu, yeni sayfalar açıldı. Dünyanın tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde enflasyonun patladığını göreceğiz. İyi günler gelmiyor, ona göre tedbirinizi alın.

Borsa İstanbul BORSA İSTANBUL Borsa İstanbul 100 endeksi 12.795 puan seviyesinde. %2.19'luk değer satışı var. 13.000 puan seviyesinin altına sarkmaları zaten bekliyorduk. 12.900 puan seviyesi itibariyle kademeli alım yapılabilir. 4 kademe, 125, 125, 125.

Dolar 'DOLARDA 50 TL HEDEFİ' Hafta içi serbest piyasalarda dolar-TL kuru 44 lira seviyesini görmüştü. Artık resmi kur tarafı da 44 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için bu seviyelere şaşırdık falan demiyoruz. Yıl sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz.

Euro 'EURO EN UCUZ PARA BİRİMLERİ ARASINDA' Euro-dolar paritesi sert bir şekilde değer kaybetti. Euro şu anda en ucuz para birimleri arasına girdi. O yüzden dolar mı euro mu sorusunun cevabı bende euro. Euro-TL kurunda da 50 lira güçlü bir destek konumunda.

Altın ALTIN Uluslararası piyasalarda ons altın 5.100 dolar seviyesinde. Pazartesi günü 5.420 dolar seviyesindeydi... Neden bu kadar geriledi? Teminat tamamlama çağrıları, nakit sıkıntısı ile birlikte herkes altın ve gümüş satmak zorunda kaldı. Dolar endeksi yükseldi. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Panik satışları olmadı. Bir de ocak ayında 1 kilo külçe altının 14.500 TL işçiliği vardı. Bu işçilik farkları 2.580 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda merkez bankaları çatır çatır altın satıyor ve altın satmak zorundalar zaten çünkü savaş çıktı.

ELİNDE ALTIN BULUNDURAN SATMALI MI? Ons altın ucuz mu? Evet ucuz. 5.880-6000 dolar seviyesiyle alakalı beklentim yine devam ediyor. Ortalık ateş yeri. 3. Dünya Savaşı kapılarının açılma riski çok yüksek. Hatta şu an İran saldırısının küresel savaşa dönüşme ihtimali çok kuvvetli. O yüzden bu kadar büyük bir risk varken elinde altın bulunduranlar acaba satmalı mı? Bence hayır. Bu fiyatlar daha yükseliş trendlerine başlamadı.

"ALTINDA ALIŞ DÖNEMİ" Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Savaş bittiği zaman. Hızlı bir şekilde toparlanan yükselen bir trend göreceğiz. Karşımızda 5880 devamında 6.000 dolar seviyesi. O yüzden altın şu anda satış değil altın şu anda alış döneminde. Ben şahsen satmayı değil almayı tercih eden bir yatırımcıyım.

"ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT" Gram altın-TL fiyatı malum; pazartesi günü 8.120 TL civarındaydı. Panikle böyle yüksek bir açılış oldu. Özellikle salı günü büyük bir gerileme oldu. Şu anda fiziki altın Kapalı Çarşı piyasasında 7.430 TL seviyesinde. Gram altında 7.000 TL altında bir rakam beklemiyorum. Bu baskılanma, bu dinlenme süreci çok uzun kalmayabilir. O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın için kenarda bekleyenler, alım için kenarda bekleyenler işte bugünler fırsat fiyatlar. Bu yıl 10.000 TL seviyesiyle alakalı beklentim devam ettiği için gram altın-TL fiyatını alım olarak değerlendirdim.

Gümüş GÜMÜŞ: UZUN VADELİ DÜŞÜNENLER ALABİLİR Gümüş tarafında yine negatif görünüm devam ettiği için ben yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Gram gümüş tarafında 117 TL seviyesi var. Uzun vadeli almak isteyenler kademeli alım yapabilir ama ons bazında beklemeyi tercih ediyorum.

Bitcoin BITCOIN Bitcoin tarafındaki pozitif beklentime malum biliyorsunuz yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentim var."

Haberle İlgili Daha Fazlası