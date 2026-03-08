Güzel miyiz? Güzeliiiiz… Vuvuzela, alkış, konfeti!! Stadyum dolusu, hep birlikte; Güzel miyiz? Güzeliiiiz!!

İçi de dışı da güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve ‘kıymetli kadınlar’ olmanız dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun cancağızlarım.

Geçen gün L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova ile iki diş sohbet ettik. Başarılı olmasının yanı sıra hayli sıcakkanlı bir doktor hanım. Neler öğrendim neler; hele az bir yanaşın;

Türkiye güzellik pazarı 2025 itibarıyla 217 milyar TL büyüklüğe ulaşmış. 2025 yılında %41 büyümesi ve adet bazında %5 artış göstermesi bekleniyor. Bu performans, %1 büyüyen dünya pazarının oldukça üzerinde…

Önümüzdeki üç yıl içinde büyümenin:

%45’inin Z Kuşağı nüfustan, %20’sinin ileri yaş segmentinden gelmesi bekleniyormuş.

%30’u da kimden? Erkek tüketicilerden. Bak seen, kadınların iki kova suyla yaptığı tüm temizliği, sadece bir ıslak mendille yapan beylere bak…

Kategori kırılımında saç bakımı %33 ile lider konumdaymış. Cilt bakımı ve makyaj kategorileri onu takip ediyormuş. Şükür sosyal medya sayesinde ha bir de pandemide saç boyamayı da profesyonel makyaj yapmayı da

öğrendik. Arada ‘avratta sahteciliğe’ girse de, yapıyoruz bu sporu… Aaah, keyfe keder boyalıdır, boya takıntısı olan aramasın.

Neyse dağıtmayalım konuyu. Kadınların %60’ı güzelliğin temelinde sağlıklı bir cildin yattığına inanmaktaymış. Alkış… Yaşlanma karşıtı ürün kullanımı ise son üç yılda iki kat artmış!

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) verilerine göre; Türkiye’de 55–64 yaş grubunun toplam istihdam oranı yaklaşık %36 seviyesinde. Ancak asıl çarpıcı olan, bu yaş grubundaki kadın ve erkekler arasındaki fırsat eşitsizliği. OECD genelinde kadın-erkek istihdam farkı ortalama 13 puan seviyesindeyken; ne yazık ki Türkiye’de bu uçurum 32 puan!

Yaş ilerledikçe kadınların iş gücüne katılımı erkeklere kıyasla çok daha sert bariyerlerle kısıtlanıyor. 50 yaş ve üzeri kadınların öz güvenle üretmesi, öğrenmesi ve görünür olması, dijital becerilerini güçlendirmesi ve teknoloji temelli üretim alanlarına erişimlerini artırması adına L’Oréal Türkiye bu tabloya SistersLab iş birliğiyle “50+ Tekno Kadın Guru Programı”yla destek veriyor.

Finansal okuryazarlık, dijital pazarlama, sosyal medya üzerinden gelir modelleri, e-Ticaret’e giriş, dijital iş modellerinden, yaş alırken beden algısı ve öz saygı, zihni sakinleştirmek ve odaklanmak gibi 25 farklı başlık var. Eğitimler ücretsiz, internet üzerinden. Başvuru için yarın son gün; aşağıya linki bırakıyorum:

https://sisterslab.jotform.com

Sevgiler, saygılar sunuyorum efem…



Ninem diyor ki; Güzellik görünen yüzde değil bakan gözdedir.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...