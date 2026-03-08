Orta Doğu’daki ateşin, piyasaları da yaktığı bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %-6,74 değer kaybederek 12.792 puana geriledi. Geçen yıl mart ayından bu yana en sert haftalık düşüş gerçekleşti. Brent petrolün varil fiyatı %27,50 gibi pandemi sonrası en sert haftalık yükselişine koştu. 2025 yılını 61 dolardan tamamlayan petrol, bu yıl ilk çeyrek bitmeden ise %50’nin üzerinde prim yaptı ve cuma günü 93,30 dolara ulaştı.

Gelinen noktada Hürmüz Boğazı’nın ne kadar kapalı kalacağı, çatışmaların ne kadar süreceği bilinmiyor. Kara harekâtı iddiaları ortaya atılıyor. Orta Doğu ülkelerinin enerji üretimini durdurması, küresel endüstride şalterlerin indirilmesi, tedarik krizi gibi uç senaryolardan bahsediliyor. Geçen yıl haziranda benzer bir çatışma yaşanmıştı. Dolayısıyla bugün tansiyon düşse de tekrar yükselmeyeceğinin garantisi yok. Petrol yeniden 60 dolar ve altına gelir mi? Bu da artık zor görünüyor.

***

Yaşanan krizle birlikte petrol haricinde doğalgaz, sıvı gaz (LNG), gübre gibi hayati ürünlerde de fiyat baskıları öne çıktı. Türkiye bu ürünlerde ithalatçı. Hassasiyetle yönetilen dezenflasyon süreci, ekonomi yönetiminin tedbirleriyle korunmaya çalışılıyor. Hafta boyunca finans kuruluşları tarafından yapılan analizlerde ise yıl sonu TÜFE tahminleri şimdilik ağırlıklı olarak %25 civarında öngörülüyor. Politika faizi tahminleri de %30-%31 bandında seyrediyor. Bu öngörüler, uzun vadede dezenflasyon sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede ise belirsizlik yüksek. Jeopolitik risklerin nasıl gelişeceği önemli. Dengeler bir yerde oluşacak ve buna göre piyasa yolunu bulacak. Ancak böyle zamanlar yatırımcı için öncelikle “mevcudu koruma” zamanı…

Mevcudu koruma zamanı

