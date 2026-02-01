Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Psikolojik harp!

Ömer Faruk Bingöl
Ömer Faruk Bingöl omerfaruk.bingol@tg.com.tr
Küresel piyasalarda özellikle kıymetli metallerde geçen hafta gerçekleşen fiyatlamalar âdeta tarihe geçti. Rakamlarla hatırlarsak;

-Ons altın fiyatı perşembe günü rekor seviyesi olan 5.602 dolara kadar yükseliyor, ardından sert bir düşüşe maruz kalarak 4.895 dolardan haftayı tamamlıyor.

-Ons gümüşteki hareketler ise çok daha sert... 121,65 dolarla perşembe günü zirve yapan gümüş, cuma kapanışını 85,18 dolardan gerçekleştiriyor.

-2 günde zirveden başlayan düşüşlerin boyutu gümüşte %-30’u ve altında %-12,60’ı buluyor.

Bu noktada hemen belirtelim… Ocak ayını ons altın %13,25 ve ons gümüş %18,90 primle tamamlıyor. Yani son 2 gündeki sert düşüşler yaşanamasaydı, aylık primler de oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşebilecekti.

***

Geçen hafta bu köşede yazmıştık… Kıymetli metallerdeki yükselişler için jeopolitik riskler, zayıf dolar, FED’den faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının ve küresel yatırımcıların talebi gibi birçok faktör gösteriliyor.

Ancak altın ve gümüşteki olağanüstü yükselişi sadece bunlar açıklamıyor. Psikolojik bir harp de yaşanıyor. “Yükselişi kaçırma” korkusuyla, fiyata bakmadan alma reaksiyonu harekete geçmişti. Buna bir de türev piyasalarda “düşüş yönlü açılan pozisyonlar” eklenmişti. Düşüş geciktikçe, bu pozisyonlar zarar yazmaya başladı ve mecburen bunlar da zararlarını durdurmak için alıma geçtiler. Bu da yükselişi tetikliyordu.

İçeride de fiziki piyasada gram altın fiyatı bu ortamda farkı oldukça açtı. Spotta 1 gram altın cuma günü 6.805 TL’den kapanış yaparken, fiziki piyasada 7.300-7.400 TL bandında işlemler gerçekleşiyordu. 1 gramda 500 liralık fark oluştu ki bu rakam, yaklaşık %7,5’lik bir makasa işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte “fiyatların sakinleşmesini ve denge noktasını bulmasını beklemek” daha doğru bir strateji gibi gözüküyor.

