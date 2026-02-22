Petrol ve altın…

Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Ömer Faruk Bingöl
Ömer Faruk Bingöl
Türkiye, 2026’nın başında “en iyi performans gösteren piyasalar” arasında yer alırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 14.532 ile yeni rekor seviyesini gördü. Ardından kâr satışlarıyla haftalık kapanış 13.934 puandan gerçekleşti. Orta Doğu’da ABD-İran geriliminin artması, kâr satışlarında etkili bir sebep olarak öne çıktı. Kısaca fiyatlamalara değinirsek;

-Borsa, 14.000’in hemen altında konumlanırken, yılbaşından itibaren gerçekleşen prim %23,73 oldu.

-BİST 100 endeksi, rekorun ardından gerçekleşen düşüş sonrasında perşembe ve cuma 13.700’ün üzerinde tutunmayı başardı ve bu noktayı kısa vadeli destek olarak işaretledi.

-Jeopolitik tansiyondaki yükseliş petrol fiyatını 71 doların üzerine çıkardı ve son 7 ayın zirvesine taşıdı.

-Güvenli liman alımları hız kazandı ve ons altın 5.108 dolardan haftayı tamamladı. Bu rakam, altında haftalık rekor kapanışa işaret etti.

***

Türkiye piyasalarını bu yıl “dezenflasyon” süreci ana tema olarak destekliyor. Enflasyon ve faizlerde düşüş, bu temanın omurgasını oluşturuyor. Ana senaryoda bir değişiklik yok ancak yüksek seyredecek petrol fiyatı ve altından kaynaklanabilecek “servet etkisi”, yönetilmesi gereken bazı unsurları gündeme getirebilir.

Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in verdiği şu mesajları hatırlatarak bitirelim: “Geçici birtakım jeopolitik gelişmeleri kenara bırakırsak, (yatırımcılardan) 'Program devam edecek mi?' gibi konular gündeme geliyordu, onları aştık şu anda. Belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra çok büyük ihtimalle enerji fiyatları aşağı yönlü trendine dönecek. Bu Türkiye için çok önemli; çünkü hem cari açığımıza hem dezenflasyona hem de büyümeye olumlu yansıyacak.

