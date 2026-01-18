Faiz ve not haftası

Türkiye piyasalarında kış mevsiminde yaz havası devam ederken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayının ilk yarısında %12,49 gibi yüksek bir prim yaparak tarihî rakamlara ulaştı. Endeks, son kapanışını 12.668,52 seviyesinden gerçekleştirerek hem günlük hem de haftalık bazda yeni bir rekora imza attı. BİST 100 endeksinin 2025’i %14,56 primle tamamladığını hatırlarsak; 2026’nın sadece ilk 2 haftasında geçen yılki prime yaklaşıldığını görüyoruz.

Ocak ayının veri gündemi açısından önemli bir haftasına giriyoruz. 22 Ocak Perşembe günü TCMB, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Piyasalarda, ağırlıklı olarak 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Bu beklentinin karşılık bulması hâlinde politika faiz oranı %36,50 seviyesine gerilemiş olacak.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s tarafından Türkiye değerlendirmesi de takvimde yer alıyor. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu son olarak Temmuz 2025’te “BB-“ ve kredi notu görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Moody’s de geçen yıl temmuzdaki değerlendirmesinde kredi notunu “B1”den “Ba3”e yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Piyasada CDS risk priminde gerileme, enflasyon ve faizlerde düşüş, bu etkilerle yabancı yatırımcının dönüşü, şirket bilançolarında ve değerlemelerinde toparlanma “ana senaryo” olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının da bunlara atıfta bulunarak not görünümünü “pozitife” yükseltmesi söz konusu olabilir. Borsa şirketleri için 2025 bilanço takvimi de yaklaşıyor. Bütün bu beklentiler borsada önceden fiyatlanmaya başladı.

BİST 100 endeksi döviz bazında son kapanışını 292,72 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Geçen yılki zirve 297,72 dolarda bulunuyor. Piyasada, öncelikle bu seviyenin izlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...