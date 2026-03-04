Hintli emekli general Gagan Deep Bakshi geçenlerde İran-İsrail-ABD savaşı hakkında bir değerlendirmede bulundu. Ona göre İran ordusunun içinde Urduca bir söz geçerliymiş: “Hum to doobenge sanam, tumko bhi le doobenhe.” Yani “Biz batacağız sevgilim ama sizi de yanımızda götüreceğiz!..”

Bakshi İran’ın kazanma şansı olmadığını ama savaşı yayabileceğini ve bütün Orta Doğu’ya sıçratabileceğini yazdı. Nitekim İran tam da bunu yapıyor. Bütün enerjisini İsrail’e odaklasa çok daha başarılı olacak. Ne var ki İran savaşı her ülkeye yaydı... Kendine göre elbette haklı. Yakın ülkelerdeki ABD üslerini vuruyor. Böylece ateşi iyice yayıyor...

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi dün uluslararası camiayı uyardı. Bekayi, açıklamasında "Uluslararası toplum kör değil, ancak görmezden gelmeyi tercih ederse bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Başlatılan bu süreç yakında Avrupa'yı da etkileyecek, ABD ve Siyonist rejimin yaktığı savaş ateşi tüm dünyaya yayılacaktır" dedi.

Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıya ilişkin Bekayi, yer ve hedeflere dair ayrıntıların askerî mercilerden öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak açık olan bir gerçek var ki karşı taraf hiçbir insani sınırı gözetmiyor. Tesislerimiz haziran ayında da saldırıya uğramıştı. Şimdi gerçekleştirilen her saldırı yalnızca can kaybına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi çevresel sonuçlar doğurur ve bu etkiler İran sınırlarıyla sınırlı kalmaz. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde, ABD güçlerinin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkabilecek çevresel sonuçlar konusunda uluslararası toplum devreye girmelidir. Biz de gerekli yazışmaları yapacağız. BM Güvenlik Konseyi korkunç bir durgunluk içinde. ABD halkı kendine sormalı: Acaba hangi suçtan dolayı bu kadar masum insan, sadece işgalci bir rejim uğruna öldürülüyor?" dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Düşman sürekli cezalandırıcı saldırıları beklemek zorunda; cehennemin kapıları anbean ABD ve İsrail'in üzerine daha da fazla açılacak" dedi. O da savaşın yayılacağını söyledi...

Dün ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "(İran'ın) Hava savunmaları, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderleri yok oldu. Konuşmak istediler. 'Artık çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ve buna AB’yi de eklersek güç dengesi ortada. Her şeye rağmen İran var gücüyle saldırıyor. Dayanmaya çalışıyor. Tüm kısıtlama ve ambargolara rağmen İsrail’in gözünü korkuttu. Karşısındakilerin ezici gücüne rağmen elinden geleni yapıyor.

Gerçi savaşı diğer Müslüman ülkelere yayarak doğru yapmadı. Diğer Müslüman ülkeleri de hedef seçti. Ancak onları kendisine düşman etti. Stratejik ve taktik olarak yanlış bir hareket...

Hürmüz Boğazı’nı kapatarak akıllıca bir iş yaptı. Özellikle Batı’ya gereken mesajı verdi. Enerji maliyetleri artık AB’yi daha çok sıkıştıracak.

Bu arada İran’ın bu direnci AB’yi de ekledi. İngiltere savaşa kendi girmedi ama üslerini açacağını söyledi. Bu durum Trump’ı pek memnun etmedi. Trump, İngiltere medyasına peş peşe verdiği röportajlarda Başbakan Keir Starmer'ı İran konusunda hedef almaya devam ediyor. The Sun gazetesine konuşan Trump, Starmer'ın "yardımcı olmadığını, bunu hiç beklemediğini, İngiltere'den böyle bir şey göreceğini hiç düşünmediğini" söyledi. Trump, "İlişkilerin eskisi gibi olmaması çok üzücü" diye ekledi...

Savaş başka ülkelere sıçrar mı bilmiyoruz ama Çin olaya dâhil olursa işler değişir. Çin de olan bitene sessiz. El altından bir şey yapıyor ve İran’a destek oluyorsa, onu da biz bilmiyoruz.

