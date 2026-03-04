Osimhen’in eleştirilen açıklaması…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ikinci maçında, 5-2’lik skorun rövanşında Juventus ile karşı karşıya gelmiş ve Juventus, maçın normal süresini 3-0 galip tamamlayarak toplam skorda 5-5’lik eşitliği sağlamıştı.

Uzatmalarda ise Galatasaray, 105+2. dakikada Victor Osimhen ve 119. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle toplam skoru 7-5’e getirip son 16 biletini almıştı.

‘Maçın adamı’ olarak seçilen sarı kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen’in maç sonu açıklamaları İtalya’da tepki görmüştü.

Nijeryalı eski futbolcu Ifeanyi Udeze, Osimhen’i eleştirerek şu açıklamayı yapmıştı:

“Osimhen iyi oynadı, hepimiz bunu gördük. Gerçekten de sürekli mücadele eden, sahada koşan ve rakiplere baskı yapan oydu. Ama herkes aynı olamaz. Takımdan hayal kırıklığına uğradığını söyledi ama o da takımın bir parçası. Takım arkadaşlarından hayal kırıklığına uğradığını söyledi, sorun da burada başlıyor. Bu, soyunma odasını bölmek anlamına gelir. Bu yüzden söylediklerine dikkat etmeli.”

Osimhen, 5-2’lik maçtan sonra “Tur atladık ama bir sonraki tura geçip büyük takımlarla oynamak istiyorsak geliştirmemiz gereken çok şey var. Turu geçtik bu rahatlama hissi veriyor ama takımın performansından dolayı biraz hayal kırıklığına uğradım. Juventus’u sergiledikleri performanstan dolayı kutlarım.

Yani başta gerçekten çok motiveydim. Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı hazırlamaya çalıştım. Onlara Torino’ya gelip galibiyet almaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlattım. Çünkü ben de burada oynadım ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama bazılarının biraz çekingen olduğunu düşünüyorum. Onları motive etmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama sanırım bunu tek başıma yapamam. Motive etmeye çalıştım. Kalabalıktan ve tabii ki Juventus’un oyun tarzından biraz korktuklarını gördüm.

Ama ben bu takımı tanıyorum. Eğer geri çekilip oynamalarına izin verirsen, sana zarar verirler. Hatta 10 kişi kaldıklarında bile 11 kişiyken oynadıklarından daha iyi oynayabiliyorlar. Bu yüzden bence geliştirmemiz gereken çok şey var.”

Ifeanyi Udeze, eleştirisinde haklı zira Osimhen’in açıklaması “galibiyeti ‘sadece’ kendisine mal eder gibi” anlaşılabiliyor.

Bu yazıyı biraz geç yazıyorum. Sebebi, Ifeanyi Udeze’nin açıklamasını yeni okumam.

Galatasaraylı futbolcular elbette Oshimen gibi bir futbolcuyla beraber oynadıkları için çok mutlular. Onun gollerini, asistlerini coşkuyla karşılıyorlar.

Ne var ki ona attırdıkları gollerde payları var, hem de çok var.

Osimhen’in açıklamalar yaparken buna dikkat etmesi gerekir.

Sarı kırmızı renklere gönül vermiş bir T.C. vatandaşı olarak elbette ona teşekkür ederim. Ama yazdığım konuda hassas olması gerektiğini uyarma görevimi yaptığımı da bilmeli.

Öcal Uluç'un önceki yazıları...