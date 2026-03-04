Ölümlü kazalar biraz olsun azalabilir

Kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs benzeri taşıtların karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçları, kusurlu araç veya araçları kullanan sürücü ve araca ait plaka numaraları ile birlikte otobüs işleticisi teşebbüsün ünvanı 2016 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesinden her ay düzenli olarak “Duyurular” bölümünden kamuoyuna teşhir edilerek açıklanıyordu.

Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesini incelediğimizde bu uygulamadan kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmaksızın vazgeçildiğini öğrendik. Bu uygulamanın yeniden başlatılarak her üç (3) ayda bir Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan “egm.gov.tr” isimli internet sitesinde “Duyurular” bölümünden kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz.

Bu talebimizin uygulamaya geçirilmesi hâlinde, şehirler arası otobüs yolculuğu yapacak yolcular, bu duyuru sayesinde kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir.

Bu uygulamanın sonucu olarak, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları da trafik bilincine sahip bilgili, tecrübeli ve liyakatli kaptan şoför ve personel çalıştırmak zorunda kalacaklardır. Böylece, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında bir nebze olsun azalma sağlanacaktır. Derneğimizin bu önerisinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Basın Sözcüsü-İstanbul

Ödediğim tutarın geri havalesini istiyorum

Feridun Ağabey, Aralık 2025 tarihinde "yatirimım.com" internet sitesi üzerinden 13.500 TL ödeyerek Yapı Kredi hesabımdan 100 gram fiziki gümüş siparişi verdim. Aradan 3 aya yakın süre geçmesine rağmen ne ürün gönderildi ne de ödediğim ücret tarafıma iade edildi.

Firma ile telefon üzerinden defalarca görüştüm. Arayıp havale edeceklerini söylediler, ardından mesaj atıp yine aynı şekilde ödeme yapılacağı belirtildi ancak hiçbir şekilde ödeme yerine getirilmedi. Bu geçen zaman içinde mağdur oldum. İnternetten değil de kuyumcudan alsaydım bu kadar uğraşmayacağımı düşünüyorum. Bir şey sipariş verince stokta “yok” yazmıyor. Ücretini havale edince stokta “yok” yazıyor. 1 ay 2 ay beklendikten sonra da gönderilmiyor. Yapılan şikâyete aylarca siparişim gelmedi ve ücretim havale edilmedi. Hesaplarım bloke durumda. Bu vesileyle ilgili sitenin yetkililerinden “ödediğim tutarın tamamının hiçbir kesinti yapılmadan banka hesabıma iade edilmesini talep ediyorum. Saygılarımla...

"Mağdur"

On kuruşluk poşet için değer mi?

Feridun Ağabey, 25 Şubat 2026 günü Ankara Sincan'da bulunan dev bir marketten kolonya, kalem, sabun, tıraş bıçağı aldım. Bunlar 320 TL tuttu. Ürünleri marketin reyonundan aldığım minik poşete koydum. Kasada para alan kasiyer poşeti elimden aldı. Kuyruktaki diğer müşterilerin yanında beni rencide etti. Maddi değeri 10 kuruş bile olmayan poşeti alması akla ve izana uygun değil. Ürünleri ceplerime koyup çıktım. 1 liralık poşet olsa itirazım yok. Ancak değersiz minik, dayanıksız poşetin elimden aşağılama yapılarak alınmasını yadırgadım.

Ali Özdemir-Öğretmen

Başkanımızın haberi olsa bekletmez

Bu köşede birkaç semt sakini sizin aracılığınızla ilgililerin dikkatine diyerek 29 Ekim Caddesi'ndeki yolda oluşan çukurların giderilmesi için talepte bulunmuştu. Ben de bir semt sakini olarak Belediye Beyaz Masa yetkililerine yolun durumuyla ilgili taleplerimizi ilettim. Gelen cevapta sıraya alındığı ve program dahilinde yapılacağı belirtiliyordu. Ama bu caddenin bu durumu gerçekten beklenecek bir hâlde değil. Hele yağmur çamur olduğunda mahvoluyor. Bu caddede dört beş otobüs hattı var. Okul civarı ve iş yerleri olduğu için servis araçları var. İş yerleri var ve cadde hayli kalabalık. Onca araç köstebek yuvasına dönmüş yoldan geçmeye çalışıyor. Hele yağmurda yayaya gidecek yol yok. Kaldırımlar kazılmış kaldırımda yürüme imkânı yok. Caddeye gelip bakılsa gerçekten durumun vahameti hemen anlaşılacak.

Bu vesileyle yine sizin aracılığınızla derdimizi ilçemizin değerli Belediye Başkanımıza arz ediyoruz. Saygılarımızla...

İsmail S.-Bir semt sakini

