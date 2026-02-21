3 Büyükler “1+1+1 Büyükler” mi oluyor?

Galatasaray’ın yapılanmadan, Süper Lig ve Avrupa kupalarına kadar “Fenerbahçe ile Beşiktaş ile arasını açma” adımlarının artması bu tartışmayı “futbolumuzun ana konusu” hâline getirmeye başladı.

“Nedense” spor medyamız “bu durumu” es geçiyor; eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri uyanmazsa “atı alan Edirne sınırından öteyi de sahiplenecek” ve de “Galatasaray’ı yakalamak” zor ama çok zor olacak!..

2025-2026 sezonunda “Avrupa kupalarında oynamayı hak etmiş takımlarımızın aldıkları sonuçlara bakarsak”, ortaya çıkan tablonun “ne getirdiği ve ne götüreceği” açıkça belli olmuyor mu?..

Haftalardır “bu konuyu” yazıp geliyorum. Ne yazık ki “konuyu taraftarlar ve o takımları tutan tribündeki seyirciler” fark ederek, “tepki tempoları” ile uyarıyorlar; ama kulüp yönetimleri “nedense” duymazlıktan geliyorlar; istisnalar hariç, spor medyamız da…

‘Yenilmez Armada’ unutturuluyor…

Galatasaray yönetimi, “futboldaki başarının alkışlarını” topluyor… Zaten hak ediyorlar da… Ne var ki, basketbolda “işler” tam tersine gidiyor…Bir zamanların “Yenilmez Armada”sı salonlardan “başlar eğik olarak çıkmaya” âdeta abone oldu.

Bu konuyu da haftalardır yazıyorum ne spor sayfalarında ne TV spor programlarında, Galatasaray yönetiminden “bu acı tablonun hesabını” soran yok.

Galatasaray kulüp üyelerinin içinde “Yenilmez Armada”da forma giymişler” yok mu; onlar neden susuyor?..

“Uyanmak için” o günlerde Galatasaray Müzesi’ne gelen kupaların paslanması mı bekleniyor?..

Hesap sorun Fenerbahçeliler!

Süregelen ve sizleri üzen acı tablo, Galatasaray’da yaşansa idi çoktan “genel kurullar toplanır, “hesaplar sorulur” ve “yeni yönetimler” işbaşına gelirdi.

Gerçi “Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır” anlamında söylenen “Sabrın sonu selamettir” diye bir atasözümüz var. Ama…

O söz, bu tabloya uymuyor; zira “karşılaşılan güçlükleri yenecek kimse” görünmüyor ortada!..

Beşiktaşlılar siz de uyanın…

Süper Lig puan cetvellerindeki yerini Trabzonspor’a kaptırmış görünen Beşiktaş da “1+1+1’den de düşmüş gibi görünüyor.

Bu sorunun “cevabı ve hesabı” konusunda da “atılan ciddi bir adım” görünmüyor.

Dünkü gazetelerde “çok önemli (!) bir Beşiktaş haberi vardı; “Beşiktaş’ta son haftalarda eleştirilerin odağındaki Ersin Destanoğlu’na teknik direktör Sergen Yalçın’dan destek geldi. Deneyimli teknik adam, Göztepe maçı öncesi kalecisiyle özel bir görüşme yaptı.”

Vah ki, ne vah!..

