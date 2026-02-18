Dünya listesi ve biz!

“Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar” araştırması yapıldı ve ortaya “üzerinde düşünülmesi gereken” enteresan bir liste çıktı.

Ve bu listede, teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar” arasında Türkiye’den Fenerbahçe de yer aldı.

İşte liste:

1-Real Madrid - İspanya

2-Manchester United - İngiltere

3-Tottenham - İngiltere

4-Brezilya Millî Takımı

5-Bayern Münih - Almanya

6-Chelsea - İngiltere

7-Watford - İngiltere

8-Celtic - İskoçya

9-Rangers - İskoçya

10-Fenerbahçe - Türkiye

11-İngiltere Millî Takımı

Bakıyoruz Fenerbahçe’ye…

2020’den beri 7 sezonda 8 hoca, 10 defa gelip gitmişler: Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, Zeki Murat Göle, İsmail Kartal, Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho, Zeki Murat Göle, Domenico Tedesco.

Son 10 Sezonda Galatasaray’ın 5, Beşiktaş’ın 3, Trabzonspor ve Başakşehir’in 1’er şampiyonluğu var.

Fenerbahçe’nin 6, Başakşehir’in 2, Trabzonspor ve Galatasaray’ın 1’er 2’nciliği var.

Dahası da var; Fenerbahçe her sezonda “Kulüpler transfer rekortmeni” ocak döneminde bile…

Fenerbahçeli dostlar soruyor; “Neden bu acı tablo” diye, cevap vermek zor..

Üstelik Fenerbahçe “taraftar rekortmeni” de…

Böyle durumlarda sorumluluk “kulüplerimiz “başkanlık sistemi ile yönetildiği için” bana göre “doğrudan” başkanındır!..

Sonra da “başkanı seçen” genel kurullardadır…

Galatasaray’da “başarısız başkan” gider, “bir daha gelmesi” çok zordur, gelirse de ‘yıllar’ sonra…

Fenerbahçeliler “geriye doğru bakarak” sormalılar; “Bizde öyle mi?..”

Bu sorunun cevabı, “asıl sorumluları” ortaya koyacaktır!..”

