Tren Makinisti Eğitimi konusunda Türkiye’de alanında yetkili tek eğitim merkezinde, tüm dizel ve elektrikli lokomotifleri kullanan makinistler yetiştiriliyor.

Eskişehir’de bulunan ve 1896 yılında faaliyetlerine başlayan eğitim merkezi 130 yıldır hizmet veriyor. Merkezdeki 3 farklı hizmet binasında; 16 adet derslik, 5 adet tam ölçekli lokomotif ve tren simülatörü, 20 adet çok amaçlı masa tipi lokomotif ve tren seti simülatörü bulunuyor.

Toplam 140 kişilik konaklama, 36 adet yatakhane ve 250 kişilik yemekhane kapasitesi ile hizmet verilen Eskişehir Demir Yolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğünde 20’si öğretmen olmak üzere toplam 36 personel görev yapıyor. Öğrenciler, merkezdeki 25 simülatörde gerçeği aratmayan sürüş deneyimi yaşıyor.

TÜRKİYE’DE ALANINDA YETKİLİ TEK EĞİTİM MERKEZİ

Memur, sözleşmeli personel, işçi, hizmet alımı yapılan firma personeline eğitim verilen merkezde, şirket dışından da ulusal demir yolu taşımacılık şirketleri, kent içi raylı sistem işletmecileri, demir yolu araçları bakım şirketleri ve diğer demiryolu paydaşlarının personeli de hizmetlerden faydalanabiliyor. Tren Makinisti Eğitimi konusunda Türkiye’de alanında yetkili tek eğitim merkezinde, Yüksek Hızlı Trenler başta olmak üzere tüm dizel ve elektrikli lokomotifler ile tren setlerini kullanan makinistler yetiştiriliyor.

Merkezde makinist eğitimleri haricinde diğer alanlarda ihtiyaç duyulan, mühendis ve teknisyenlere yönelik demir yolu teknik eğitimleri, işçilere yönelik demiryolu araçları bakım onarım eğitimleri, lojistik personeli eğitimleri, tren şefi, kondüktörü, tren teşkil görevlisi, vagon teknisyeni yetiştirme, tehlikeli madde taşımacılığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de veriyor.

