Geleceğin makinistleri bu merkezde yetişiyor
Tren Makinisti Eğitimi konusunda Türkiye’de alanında yetkili tek eğitim merkezinde, tüm dizel ve elektrikli lokomotifleri kullanan makinistler yetiştiriliyor.
- Eskişehir'deki merkez, 1896 yılından beri 130 yıldır demiryolu eğitimleri sunmaktadır.
- Türkiye'de Yüksek Hızlı Trenler dahil tüm makinistleri yetiştiren, alanındaki tek yetkili eğitim merkezidir.
- 16 derslik ve 25 farklı simülatör (tam ölçekli ve masa tipi) ile gerçeği aratmayan sürüş deneyimi ve teknik eğitimler sunmaktadır.
- Makinist eğitimlerinin yanı sıra mühendis, teknisyen, bakım onarım işçisi, lojistik personeli ve tren şefi gibi birçok alanda eğitim vermektedir.
- Kendi personelinin yanı sıra ulusal demiryolu taşımacılık şirketleri ve kent içi raylı sistem işletmecileri gibi sektör paydaşlarına da hizmet vermektedir.
Eskişehir’de bulunan ve 1896 yılında faaliyetlerine başlayan eğitim merkezi 130 yıldır hizmet veriyor. Merkezdeki 3 farklı hizmet binasında; 16 adet derslik, 5 adet tam ölçekli lokomotif ve tren simülatörü, 20 adet çok amaçlı masa tipi lokomotif ve tren seti simülatörü bulunuyor.
Toplam 140 kişilik konaklama, 36 adet yatakhane ve 250 kişilik yemekhane kapasitesi ile hizmet verilen Eskişehir Demir Yolu Eğitim ve Sınav Merkezi Müdürlüğünde 20’si öğretmen olmak üzere toplam 36 personel görev yapıyor. Öğrenciler, merkezdeki 25 simülatörde gerçeği aratmayan sürüş deneyimi yaşıyor.
TÜRKİYE’DE ALANINDA YETKİLİ TEK EĞİTİM MERKEZİ
Memur, sözleşmeli personel, işçi, hizmet alımı yapılan firma personeline eğitim verilen merkezde, şirket dışından da ulusal demir yolu taşımacılık şirketleri, kent içi raylı sistem işletmecileri, demir yolu araçları bakım şirketleri ve diğer demiryolu paydaşlarının personeli de hizmetlerden faydalanabiliyor. Tren Makinisti Eğitimi konusunda Türkiye’de alanında yetkili tek eğitim merkezinde, Yüksek Hızlı Trenler başta olmak üzere tüm dizel ve elektrikli lokomotifler ile tren setlerini kullanan makinistler yetiştiriliyor.
Merkezde makinist eğitimleri haricinde diğer alanlarda ihtiyaç duyulan, mühendis ve teknisyenlere yönelik demir yolu teknik eğitimleri, işçilere yönelik demiryolu araçları bakım onarım eğitimleri, lojistik personeli eğitimleri, tren şefi, kondüktörü, tren teşkil görevlisi, vagon teknisyeni yetiştirme, tehlikeli madde taşımacılığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de veriyor.