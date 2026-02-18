Valilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla daha kararlı mücadele mesajı verdi. Yargı teşkilatıyla buluşan Adalet Bakanı Akın Gürlek de liyakat ve kurumsal aidiyeti güçlendirme vurgusunda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: SABOTAJ KALKIŞMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Valiler Buluşması” programında konuştu. Yemin töreni öncesinde yaşanan Meclis gerginliğine tepki gösteren Çiftçi “Muhalefetin tavrı Gazi Meclis’ine yakışmadı” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini de ifade eden Çiftçi “Sabote etmeye kalkışanlara müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız” mesajını verdi. Yeni bakan ayrıca uyuşturucuyla daha kararlı mücadele edileceğinin altını çizdi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştığı video ile yargı teşkilatı mensuplarına hitap etti.

Bakan Gürlek “Dosyaların yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, her birinin bir insan hayatına dokunduğunu bilirim. Yirmi yıl boyunca hâkim ve cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. İş yükünün farkındayım. Fedakarlığınızı görüyorum. Göreve başladığımız andan itibaren yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. İş yükü analizleri yeniden yapılacak” diye konuştu. Gürlek “Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir. Kendi teşkilatımız içinde hakkaniyeti yaşatmaktır. Kurum içinde güveni ve adaleti yüceltmektir. Liyakati esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Birlikte başaracağız. Birlikte güçleneceğiz” dedi.

