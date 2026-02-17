Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u konuk ediyor. Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, lig periyodunu 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 13. sırada bitiren Torino ekibiyle eşleşti. Devler Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasında sahasında çıktığı tüm kulvarlardaki 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Juventus ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Barış, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan Yıldız, Thuram, McKennie.

HOLLANDALI HAKEM YÖNETECEK

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

GALATASARAY LİG AŞAMASINI 20. SIRADA BİTİRDİ

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilince 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

JUVENTUS 13. SIRADA TAMAMLADI

Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.

8 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi.

Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

"Cimbom", bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

SON MAÇLARDA GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray, kazandığı son 4 resmi maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydetti.

Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Son 4 resmi maçında 15 kez ağları sarsan Galatasaray, sadece 2 golü kalesinde gördü.

GOLLERİN ÇOĞUNU OSİMHEN ATTI

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi.

Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.

OSİMHEN'İN HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

"Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.

ICARDİ, JUVENTUS'A KARŞI 8 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti.

Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı.

Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.

OKAN BURUK, İTALYAN FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın en büyük takımlarından Inter'de 3 sezon forma giydi.

2001-2002 sezonunun başında Inter'in kadrosuna katılan Buruk, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'a transfer olana kadar İtalyan ekibinde oynadı.

Okan Buruk, Inter'de tüm kulvarlarda 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

İTALYA EKİBİ, KENAN YILDIZ'I KADROSUNDA BULUNDURUYOR

Juventus'un kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

İTALYA EKİBİ, ÇIKTIĞI SON 5 RESMİ MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sonrasında ligde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.

SPALLETTİ GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ AVRUPA'DA YENİLMEDİLER

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Sezon ortasında Igor Tudor yerine göreve gelen Spalletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spalletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.

Spalletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

JUVENTUS'TA EKSİKLER

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, forma giyemeyecek.

Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.

