ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda, üç teknedeki 11 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

ABD gemiyi böyle vurdu! Çok sayıda ölü olduğu açıklandı

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen üç teknenin vurulduğu ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

ABD gemiyi böyle vurdu! Çok sayıda ölü olduğu açıklandı

İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD gemiyi böyle vurdu! Çok sayıda ölü olduğu açıklandı

ABD YARGISIZ İNFAZ MI YAPIYOR?

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası