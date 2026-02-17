ABD gemiyi böyle vurdu! Çok sayıda ölü olduğu açıklandı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda, üç teknedeki 11 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.
- Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere saldırı düzenlediğini açıkladı.
- Saldırılar Doğu Pasifik ve Karayipler'de gerçekleşti.
- Üç teknenin vurulduğu operasyonlarda 11 kişi hayatını kaybetti.
- SOUTHCOM, istihbarat bulgularının gemilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını doğruladığını savundu.
- ABD ordusunun bu tür eylemleri, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına neden oluyor.
ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen üç teknenin vurulduğu ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.
ABD YARGISIZ İNFAZ MI YAPIYOR?
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.