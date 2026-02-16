Ramazan ayına günler kala emekliler şimdiden bayram ikramiyelerini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak olan ikramiyelerle ilgili çalışma yapılması bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...

Sayıları 17 milyonu bulan emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda şimdiden geri sayıma geçildi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? Bayram ikramiyelerini 'SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri' alacak.

DUL VE YETİMLERİN İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye alacak.

İŞTE BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN KONUŞULAN RAKAM 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması bekleniyor. Bu artışın bütçeye 150 milyar lira üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, yasalaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden temin edilecek. Bu yıl ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

