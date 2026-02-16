SPOR SERVİSİ
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta son durum: 3 önemli eksik var
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta, 17 Şubat Salı akşamı İstanbul'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesi 3 önemli eksik bulunuyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta konuk edecek.
- Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğimaç 17 Şubat Salı günü TSİ 20.45'te başlayacak.
- Juventus'ta Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
- Khephren Thuram'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Serie A temsilcisinde kritik eksikler bulunuyor.
3 EKSİK, THURAM BELİRSİZ
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Fransız ön libero Khephren Thuram'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Juventus müsabakası TSİ 20.45'te başlayacak. Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
