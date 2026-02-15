Kuzey Kore’de taht savaşı: Kim’in kızı halasına suikast mı düzenleyecek?
Kuzey Kore’de iktidar dengeleri yeniden tartışılıyor.
Kim Jong-un sonrası koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken, iddialara göre aile içinde taht kavgası şimdiden başlamış durumda.
Güney Koreli eski istihbarat yetkilisi Rah Jong-yil, Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae’yi halef olarak hazırladığını ancak kız kardeşi Kim Yo-jong’un da iktidar için devreye girebileceğini söyledi.
KİM'İN YERİNE KİM GEÇEBİLİR?
Kuzey Kore’de yönetim, Kim Il-sung’dan Kim Jong-il’e, oradan da Kim Jong-un’a geçti. Üç kuşaktır aynı aile ülkeyi yönetiyor.
Ancak Rah Jong-yil’e göre bu kez süreç daha karmaşık olabilir. Jong-un’un 38 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong’un da en üst makam için güçlü bir pozisyonda bulunduğu ifade edildi.
Bazı stihbarat değerlendirmelerine göre de Kim Jong-un, 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju-ae’yi geleceğin lideri olarak hazırlıyor.
Diğer yandan Kim Yo-jong ise Kore İşçi Partisi içinde önemli görevler üstleniyor ve Devlet İşleri Komisyonu’nda yer alıyor. Ülkedeki en etkili isimlerden biri olarak görülüyor.
Rah Jong-yil, "Kim Yo-jong en üst düzey lider olma şansı olduğuna inanırsa bu fırsatı değerlendirebilir." dedi. Jong-un’un ölümünden sonra bir güç mücadelesinin "mümkün" olduğunu söyledi.
SUİKAST GEÇMİŞİ HAFIZALARA KAZINDI
Kuzey Kore lider ailesinin geçmişte iktidarı korumak için sert adımlar attığı biliniyor. Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam, 2017 yılında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havalimanında öldürüldü.
Veraset sürecinin gerilimli geçebileceği de Güney Kore istihbarat değerlendirmesinde yer aldı.
"DİKKATLİ OLMALI"
The Telegraph’a konuşan Rah Jong-yil, 38 yaşındaki Kim Yo-jong’un görevi devralmayı planladığını söyledi. 13 yaşındaki Kim Ju-ae’nin ise dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
GÖZLER PARTİ KONGRESİNDE
Pyongyang yönetiminin şubat sonunda gerçekleştireceği ve ülkenin en önemli siyasi organizasyonu olarak görülen parti kongresi dikkatle izleniyor. Kongrede önümüzdeki beş yıla ilişkin dış politika başlıkları, askeri strateji ve nükleer program hedeflerinin açıklanması bekleniyor.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kim Ju-ae’nin kongreye katılıp katılmayacağını ve kendisine nasıl bir protokol uygulanacağını yakından takip edeceğini duyurdu. Ju-ae’nin resmi hiyerarşide nerede konumlandırılacağı merak konusu.
Bazı değerlendirmelerde, Ju-ae’nin İşçi Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreterliği görevine getirilebileceği öne sürülüyor. Bu pozisyon, ülkedeki en güçlü ikinci makam olarak kabul ediliyor.
İLK KEZ 2022’DE GÖRÜLDÜ
Kim Ju-ae ilk kez Kasım 2022’de bir füze denemesi sırasında kamuoyuna tanıtıldı. O tarihten bu yana balistik füze testleri, askeri geçit törenleri ve önemli devlet etkinliklerinde babası Kim Jong-un’un yanında yer aldı.
Artan kamuoyu görünürlüğü, Ju-ae’nin gelecekteki rolüne ilişkin tartışmaları güçlendirdi.
YAŞI AÇIKLANMADI
Pyongyang yönetimi Ju-ae’nin kesin yaşını resmi olarak açıklamadı. Analistler, 2012–2013 yıllarında doğmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Ju-ae’nin kamuoyuna yansıyan görüntülerinde lüks tercihler dikkat çekti. Gucci marka güneş gözlüğü ve Cartier saat kullandığı görüldü. Bazı etkinliklerde ise babasının tarzını andıran deri ceket ve koyu renk gözlüklerle görüntü verdi.