Güney Koreli eski istihbarat yetkilisi Rah Jong-yil, Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae’yi halef olarak hazırladığını ancak kız kardeşi Kim Yo-jong’un da iktidar için devreye girebileceğini söyledi.

KİM'İN YERİNE KİM GEÇEBİLİR?

Kuzey Kore’de yönetim, Kim Il-sung’dan Kim Jong-il’e, oradan da Kim Jong-un’a geçti. Üç kuşaktır aynı aile ülkeyi yönetiyor.

Ancak Rah Jong-yil’e göre bu kez süreç daha karmaşık olabilir. Jong-un’un 38 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong’un da en üst makam için güçlü bir pozisyonda bulunduğu ifade edildi.

Bazı stihbarat değerlendirmelerine göre de Kim Jong-un, 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju-ae’yi geleceğin lideri olarak hazırlıyor.

Diğer yandan Kim Yo-jong ise Kore İşçi Partisi içinde önemli görevler üstleniyor ve Devlet İşleri Komisyonu’nda yer alıyor. Ülkedeki en etkili isimlerden biri olarak görülüyor.

Rah Jong-yil, "Kim Yo-jong en üst düzey lider olma şansı olduğuna inanırsa bu fırsatı değerlendirebilir." dedi. Jong-un’un ölümünden sonra bir güç mücadelesinin "mümkün" olduğunu söyledi.