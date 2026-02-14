İhlas Haber Ajansı • Kapaklı
Tekirdağ'da feci kaza! Dönüş yapan servis minibüsü yayayı fark edemedi
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Erbay Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.A. isimli kadına servis minibüsü çarptı. Çeken Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada cadde üzerindeki yayayı fark edemeyen aracın karıştığı kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, servis sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
