Türk kadın futbolunun önemli isimlerinden biri olan teknik direktör Nurcan Çelik’in vefat haberi spor camiasında üzüntüyle karşılandı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü olarak görev yapan Çelik’in hayatını kaybettiği kulüp tarafından duyuruldu. Peki, Nurcan Çelik neden öldü, kimdir?

NURCAN ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Nurcan Çelik’in vefat haberinin ardından en çok merak edilen konulardan biri ölüm nedeni oldu. Ancak 14 Şubat 2026 itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Resmi açıklamada yalnızca vefat haberi duyurularak ailesine ve spor camiasına başsağlığı dilendi.

NURCAN ÇELİK KİMDİR?

1 Ocak 1980 tarihinde doğan Nurcan Çelik, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı. Altyapı sürecinde Bursaspor’da forma giyen Çelik, profesyonel kariyerinde farklı kulüplerde görev aldı. Kaleci mevkisinde oynayan Çelik, yurt dışında Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg kadrosunda da yer aldı.

Milli takım kariyerinde Türkiye U-19 ve A Milli Takım formalarını giyen Çelik, toplamda 9 kez milli formayı giydi. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Nurcan Çelik, 2021 yılında Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın ilk A takım teknik direktörü olarak göreve başladı. 10 Ağustos 2022 itibarıyla kulüple yolları ayrıldı.

