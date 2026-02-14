İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurgularken Türkiye’ye de dikkat çeken bir atıfta bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini belirterek, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşla birlikte Avrupa güvenliği için uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Starmer, "Ukrayna’da barış sağlansa bile Rusya’nın silahlanması hızlanacaktır. Tehlike ortadan kalkmayacak" ifadelerini kullandı.

Savunma üretimini hızlandırmak için liderlik gösterdiklerini ve bunu Almanya ve Fransa ile birlikte E3 formatında yaptıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı, "AB dahilindeki ortaklarla, özellikle İtalya ve Polonya ile yakın çalışıyoruz. Ayrıca Norveç, Kanada ve Türkiye ile de yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ"

Savunma üretiminde iş birliğine de değinen İngiltere Başbakanı, Almanya ve Fransa ile E3 formatında çalıştıklarını belirterek, "Norveç, Kanada ve Türkiye ile de yakın çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Starmer, transatlantik bağların koparılması değil, "daha işlevsel hale getirilmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

"AVRUPA KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI"

ABD’nin Avrupa için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgulayan Starmer, ancak Avrupa’nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa, uzun yıllar savunmasını ihmal etti. Artık bunu telafi etmeliyiz" diyen Starmer, ortak bir Avrupa savunma sanayisi kurulması çağrısında bulundu.

Avrupa’daki savunma sistemlerinin parçalı yapısına dikkat çeken Starmer, "Avrupa’da 20’den fazla fırkateyn türü, 10’dan fazla savaş uçağı ve tank modeli var. Bu verimsiz bir yapı" dedi.

UÇAK GEMİSİ KUZEY ATLANTİK’E KONUŞLANDIRILACAK

İngiltere’nin somut adımlar atacağını açıklayan Starmer, "Bu yıl uçak gemisi taarruz grubumuzu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu’na konuşlandıracağız" dedi. Operasyonun ABD, Kanada ve NATO müttefikleriyle birlikte yürütüleceğini belirtti.

Starmer ayrıca Fransa ile nükleer iş birliğini güçlendirdiklerini, İngiltere’nin NATO’nun 5. maddesine bağlılığının "her zamanki kadar güçlü" olduğunu yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası