Kayseri'de berber ücretlerine zam! Saç-sakal bakın kaç lira oldu
Kayseri'de berber ve kuaför ücretleri zamlandı. Yeni tarifeye göre; saç kesimi 400 TL, saç-sakal 500 TL, saç-sakal yıkama ve fön 700 TL oldu. Damat tıraşı ise 3 bin TL olarak belirlendi.
Kayseri'de berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı. Kentte sadece saç kesimi 400 TL olarak belirlendi.
Kayseri'de yeni traş ücretleri şöyle:
- Saç ve sakal yıkama fön 700 TL
- Saç ve sakal 500 TL
- Saç kesimi 400 TL
- Modern saç kesimi 450 TL
- Sakal kesimi 250 TL
- Modern sakal kesimi 300 TL
- Saç yıkama fön 250 TL
- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas 260 TL
- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine 210 TL
- Saç boyama bin 500 TL
- Bıyık boyama 250 TL
- Sprey sıkma 200 TL
- Damat tıraşı 3 bin TL
- Maske 200 TL
- Ağda (kulak, yüz) 200 TL
- Jöle ile saça şekil verme 150 TL
- Ense düzeltme 150 TL
- Keratin-botox 1.000 TL
- Cilt bakımı ve maskesi de 375 TL
