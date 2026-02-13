Louvre Müzesi'nde su sızıntısı! Ziyarete kapatıldı, eserler zarar gördü
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan ciddi su sızıntısı nedeniyle müzenin farklı bölümleri ziyarete kapatıldı. Geçtiğimiz aylarda tarihi bir soyguna sahne alan müzede birçok eserin sızıntı nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.
- Louvre Müzesi'nin Duchatel bölümünde (707) ciddi su sızıntısı yaşandı.
- Müzenin 706, 707 ve 708 numaralı bölümleri ziyarete kapatıldı.
- Sızıntının üst kattaki kanalizasyon sorunundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
- Tavanın ciddi hasar gördüğü ve birçok eserin zarar gördüğü belirtildi.
- Etkilenen bölümde 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyor.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris'teki Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde gece ciddi su sızıntısı tespit edildi.
3 BÖLÜM ZİYARETE KAPATILDI
Müzenin teknik ekiplerince "acil durum" olarak nitelendirilen su sızıntısı nedeniyle müzenin 706, 707 ve 708 numaralı bölümleri ziyarete kapatıldı. Üst kattan gelen su sızıntısının, kanalizasyon sorunu nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.
BİRÇOK ESER ZARAR GÖRDÜ
Müzede acilen iskele kurulurken, bu alandaki tavanın ciddi şekilde zarar gördüğü düşünülüyor. Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eser bulunuyor.
İsmi açıklanmayan bir kaynak, birçok eserin hasar gördüğünü belirtti. Müzenin Mısır antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanırken, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü.