TBMM'de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi kürsüde arbede yaşandı. CHP Milletvekilleri Bakan Gürlek'in yemin etmesini engellemek için kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan krizin yanında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın arka odada börek ve çay eşliğinde Bakan Gürlek ile görüştüğü iddia edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni öncesi yaşanan kavganın perde arkası aralanıyor.

Bakan Gürlek'in yemin etmesini engellemek için kürsüyü işgal etmeye kalkışan CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CHP'lilerin topluca kürsüye yürüdüğü anlar ve Meclis'te yaşanan gelişmeler TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Bir tarafta kürsü işgali diğer tarafta tokalaşma

ARKADA BÖREKLİ ZİYARET ÖNDE KÜRSÜ İŞGALİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'te bulunan arka odaların birinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile oturduğunu ifade eden gazeteci Gürkan Hacır "Ali Mahir Başarır ile Akın Gürlek arkada oturmuş, börek yenmiş, çaylar içilmiş. Ön tarafta ise Mahmut Tanal o darbelere maruz kalmış. Hem arka kapıdan diplomasi yürüteceksiniz, hem ön kapıda kıyasıya kavga edeceksiniz" dedi.

BAŞARIR'DAN TOKALAŞTIM SÖZLERİ

Bakan Gürlek ile yemin töreni öncesi görüştüğünü dün katıldığı bir televizyon programında açıkça ifade eden Başarır "Abdülhamit Bey (AKP Grup Başkanvekili) beni aradı. Görüşmemiz lazım dedi. Çünkü bir gerginlik var. Gittik, bir baktık, herkes orada. Birbiri ile el sıkıştı. Hatta ben Bakan'a (Akın Gürlek) dedim ki, 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık" sözlerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası