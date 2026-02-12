Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı alındıktan sonra serbest bırakılan Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

Geçtiğimiz aylarda kamuoyunda geniş yankı uyandıran, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya da yer almıştı.

Kaya hakkında yapılan ihbarlar ve kolluk tutanakları doğrultusunda adli işlem başlatılmış, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Sürece ilişkin yeni bir gelişmeyi gazeteci Adem Metan duyurdu.

TEST SONUCU NEGATİF

Metan’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Hasan Can Kaya’nın adli tıp tarafından yapılan uyuşturucu testleri temiz çıktı. Test sonucunun negatif gelmesiyle birlikte Kaya hakkındaki iddialara dair önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

"SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Gözaltı sürecinin ardından kamuoyuna açıklama yapan Kaya, "Hayatımda sigara dahi kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya açıklamasının devamında şunları söylemişti:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim.

Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."

