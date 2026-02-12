Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak, dere yataklarını taşma noktasına getirdi; evleri, bahçeleri ve piknik alanlarını sular altında bıraktı. Dim Barajı kritik eşiğe dayanırken, Alanya ve Gazipaşa’da eğitime ara verildi, kriz masası kuruldu.

Antalya'da sağanak kabusu özellikle Alanya ilçesinde hayatı zorlaştırdı. Sağanak nedeniyle Dim ve Oba çaylarında su seviyesi yükseldi, çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.

OTOMOBİL ASILI KALDI

Yağış nedeniyle Çıplaklı Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkındaki istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan çukurda asılı kaldı.

İlçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İlçede yarın da sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu.

Dim ve Oba çaylarında incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, yağışların ilçede kritik seviyelere geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Öztürk, "Dim Barajı'nın doluluk seviyesi kritik eşiğe geldi. Hem barajı hem de dere yataklarını anlık takip ediyoruz. Heyelan riskine karşı ekiplerimiz teyakkuzda. Jandarma ve emniyet ekipleri de olumsuz durumlarda gerekli desteği vermek için hazır" dedi.

2 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öztürk, yağışların yarın da etkili olacağına işaret ederek, yağışın yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağını ve akşam saatlerine kadar etkili olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

