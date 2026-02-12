İran ile süren müzakerelere ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran ile bir anlaşma yapmak zorundayız. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanır" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında Umman'da başlayan nükleer müzakerelere ilişkin Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ile dün Beyaz Saray'da görüşen Trump, Tahran ile görüşmelerin sürmesi mesajı verdi.

Trump, bugün yaptığı açıklamada "İran ile bir anlaşma yapmak zorundayız. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

