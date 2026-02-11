Emekli maaşlarıyla ilgili tartışma gündem olmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasıyla yüksek prim ödeyenler ile daha az prim ödeyenlerin aynı maaşı alması bazı itirazları da beraberinde getiriyor.

Bazı emekliler "Ben daha fazla prim ödedim. Neden daha az prim ödeyenle aynı maaşı alıyorum" şeklinde çıkışırken, hükümette bu durumu çözmek için formül arayışında.



SGK Baş Müfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli maaş farklarıyla ilgili TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, emekli maaşlarıyla ilgili itirazları sona erdirecek formülü paylaştı.



ATILMASI GEREKEN 4 ADIM "Yetkililere seslenelim" diyen Karakaş, atılması gereken 4 adımı paylaştı. Karakaş, "Emeklilerin sorunu böyle çözülür" dedi.



İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle: Bir seyyanen zam meselesi var. Seyyanen zam istenildiği zaman verilebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ancak bundan önce yapılan düzenlemeler emeklileri tatmin ediyor mu? Soruna çare olacak mı? Biz Türkiye Gazetesi olarak emeklilerle ilgili bir dizi yazı hazırlıyoruz. Çünkü yapılan düzenlemelerin sorunları daha da artırabileceğini söyleyebiliriz. Bakın bugün: "Emeklilikte 'kök'ten çözüm: Maaş değil, ihtiyaç dönemi başlıyor!" başlıklı bir yazı kaleme aldık.

"SOSYAL DESTEKLER SORUNU ÇÖZMEYECEK" Düşük maaşlar otomatik olarak bir tabanda güncelleniyordu. 20 bin TL... Hükümet ne yapmaya çalışıyor. Bundan sonra biz artık herkese eşit zam yapmayacağız. Emeklinin kirada oturup oturmayacağına bakacağız. Buna göre belirleyip sosyal destek vereceğiz deniliyor. Ancak bu sorunları daha da derinleştirecek. Çare olmayacak.

"İNSANLAR PRİMLERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR" Neden olmayacak. Biz SGK'dan bahsediyoruz. İnsanlar diyor ki: 20-30 yıl çalıştık prim ödedik. Primlerimizi karşılığını istiyoruz. Sosyal yardımları neden karıştırıyoruz. SGK'ya sosyal yardımları karıştırınca sorunlar daha da karmaşık oluyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI SORUNUNU BİTİRECEK FORMÜL Senin maaşın ne kadar 20 bin lira. Sen kirada değilsin sana vermeyeceğim. Diğerine vereceğim. Bu düzeni daha da karmaşık hale getirecek. Yapılması gereken yetkililere seslenelim.

İNTİBAK 2000 öncesine intibak yapıldı. Uyumlaştırıldı maaşlar. Bunun için 2000 yılı sonrası için emeklilikte intibak yapılması lazım. 20 yıl çalışan, cebinden aynı para çıkanların maaşı aynı olsun.

SEYYANEN ZAM Seyyanen zam 2026 Temmuz ayında en düşükten, en yükseğe son 1 kez verin. Ne kadar bu 22 bin lira. İster kök maaşı baz alın, ister normal maaşı.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI Bunu yaptıktan sonra artık ne yapmak lazım. Aylık bağlama oranlarını eşitlersiniz.

MİLLİ GELİR Bir de milli geliri otomatik şekilde emeklilere yansıtırsınız. Milli gelir ne kadar arttı. 6 aylık emeklilere yansıtırsınız. Emeklilerin sorunları çözülür. Yoksa taşıma suyuyla değirmen dönmez.

EMEKLİYE ORTAK ZAM YAPILACAK MI? Karakaş, "Emekliye ortak zam" haberleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Karakaş konuyla ilgili şunları söyledi:



Medyada herkes ortak bir zam formülünü konuştu. Sistem bilinmediği için yanlış haberler dolaşıyor. Anayasa Mahkemesi dedi ki: Memur emeklilerini diğer emeklilerle aynı maaş hesaplama sistemine dahil edemezsiniz. Buradaki sorun hükümetten değil Anayasa Mahkemesi'nden kaynaklanıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeye baki. Bunlarla SSK ve Bağ-Kurluları aynı zamda birleştirmek ancak SSK ve Bağ-Kur'luları Emekli Sandığı'na getirmekle olur. Böyle bir fiili imkansızlık var.

REFAH PAYI DETAYI... Şöyle olabilir: Memur emeklileri ocakta yüzde 18 zam aldı, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 12'lerde kaldı. Aradaki fark refah payı olarak verilebilir. Bunun örneğini 2024 Ocak ayında yaşadık. 2024 ocak ayında Memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zammı kesinleşmişti. Ancak SSK ve Bağ-Kur yüzde 37,50'de kaldı. SSK ve Bağ-Kur'lulara ek zam verilerek memur emeklileriyle eşitledi. Bu formül uygulanabilir.

