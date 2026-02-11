2026 yılına da hızlı başlayan altının gram fiyatı 7.811 lira ile ons fiyatı ise 5.595 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın şubat ayının ilk haftasında tarihi zirveden sert bir düşüş yaşadı.

GRAM 7 BİN LİRANIN, ONS 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE Gram altın fiyatı zirveden 1.600 lira, ons altın ise 1.100 dolar geriledikten sonra tekrar toparladı. Gram altın yeniden 7 bin liranın üzerine çıkarken, ons altın ise 5 bin doların üzerinde seyrine devam ediyor.

5 BANKADAN 2026 SONU TAHMİNİ Vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ederken, dünyaca ünlü 5 bankadan 2026 sonu için peş peşe tahminler geldi.



Societe Generale, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo, BNP Paribas'ın altın fiyatlarıyla ilgili tahminleri yatırımcıları heyecanlandırdı.

ONS ALTINDA 6 BİN DOLAR VE ÜSTÜ BEKLENİYOR 5 büyük bankanın 2026 sonu tahmininde 1 detay dikkat çekti. Dünya devlerinin yıl sonu ons altın tahmini 6 bin dolar ve üstü oldu.

İşte banka banka 2026 sonu altın tahminleri 👇

DEUTSCHE BANK Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'ın ons altın için yıl sonu tahmini 6 bin dolar.

BNP PARIBAS Avrupa’nın en büyük bankalarından BNP Paribas'ın da ons altın için yıl sonu tahmini 6 bin dolar. BNP Paribas SA emtia stratejisi direktörü David Wilson, makroekonomik ve jeopolitik risklerin sürmesiyle birlikte altının yıl sonunda ons başına 6.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Wilson, altın-gümüş oranının da artış eğiliminde olduğunu belirterek, altının gümüşe kıyasla risk koruması sağladığını vurguladı.

SOCİETE GENERALE Yıl sonu için ons altında 6 bin dolar tahmininde bulunan bir diğer banka ise Fransız Societe Generale.

JP MORGAN ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın ons altın için yıl sonu tahmini ise daha da yüksek. Dev banka beklentisini 6 bin 300 dolar olarak açıkladı.

ABD'li bankacılık devi Wells Fargo da ons altın için yıl sonu tahminini zirveye çıkardı. Dev bankanın 2026 sonu ons altın beklentisi 6 bin 300 dolar.

