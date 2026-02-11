Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının vatandaşa maliyetlerini açıkladı. Konutların faizsiz olarak ortalama 1 milyon 890 bin TL'ye vatandaşa sunulacağını belirten Erdoğan, "3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira, köy evleri için 8 bin 100 lira sabit taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek" dedi. Erdoğan peşin ödemek isteyenlere ise büyük bir indirim yapılacağını müjdeledi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, konutların vatandaşa kaç liraya satılacağını açıkladı.

"FİYATIN YÜZDE 65'İNİ DEVLETİMİZ ÖDÜYOR"

Deprem konutlarının faizsiz olacağını belirten Erdoğan, "Yaptığımız 455 bin tüm afet konutunun alt yapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Böylece alt yapı dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Dahası 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemeye başlayacak. 18 yıl boyunca aynı fiyatla ödeyecek." dedi.

DEPREM KONUTUNUN FİYATI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

Konut fiyatlarını ve aylık taksitlerini de açıklayan Erdoğan, "Konutlarımızı ortalama 1 milyon 890 bin TL fiyatla vatandaşımıza sunacağız. 3+1 konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek. 18 yıl boyunca sabit yani faizsiz olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz. Peşin ödemek isteyen olursa meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan yani neredeyse 4'te 1'i fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KÖY EVLERİNİN AYLIK TAKSİDİ

Köy evleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Köy evlerimizde alt yapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde 50 indirim yapacağız. Orada da ödemeler 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle olacak. Peşin almak isteyen vatandaşlarımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecekler. Açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

