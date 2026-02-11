Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın ligdeki liderliği ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine dikkat çekerken, kulüp hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Erman Toroğlu’nun TFF ile ilgili iddialarını kesin bir dille yalanlayan Özbek, “Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını ne de Galatasaray başkanını tanıyor. Bunlar akla ziyan yakıştırmalar” ifadeleriyle eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hem takımın sportif durumuna hem de son günlerde gündeme gelen iddialara değinen Özbek, kulübe yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

"JUVENTUS'A KARŞI TARİHİ ZAFERLER KAZANDIK"

Öncelikle takımın ligdeki liderliğine ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına değinen Özbek, "Futbol takımız ligde liderliğini sürdürüyor, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Artık her maç çok önemli. Juventus ile oynayacağız ve onlara karşı tarihi zaferler kazandık. Önümüzdeki Salı gecesi yine böyle bir maç olacak, inanıyorum..." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Özbek, "Taraftarlarımızı Eyüpspor ve Juventus maçında takıma desteğe davet ediyorum. 90 dakika susmayan Ali Sami Yen en büyük gücümüz. Bunu gösterme zamanı" diyerek tribünlerden destek istedi.

"ŞARKICI, TÜRKÜCÜ, GAZETECİ, MANKEN..."

Kulübe yönelik eleştirilere değinen Özbek, "Galatasaray'ı rakiplerinin önüne fersah fersah geçirecek gelişmeleri yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'a dışarıdan sataşmayı, aşağıya çekmeye çalışmalar son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Aklınıza kim gelirse, her sektörden.. Yorumcu, şarkıcı, türkücü, gazetecisi, mankeni... Evet mankeni..." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu sözler üzerine Divan Kurulu üyeleri Özbek'i alkışladı.

ERMAN TOROĞLU'NA CEVAP VERDİ

Erman Toroğlu'nun Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? 'Sakın aramızda konuşulanı açıklama' dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum; Dursun Özbek, federasyon başkanına diyor ki 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü. İçerden de baskı var. Bize yardımcı ol, destek çık' gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir" şeklinde bir iddiada bulunmuştu.

Bu iddialara sert tepki veren Özbek, “Akla ziyan şeyler var. Ben bir yerde TFF Başkanı'na ‘Sakın ha bu polemiklere girme’ demişim. Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı'na gitmiş demiş ki ‘Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım!’ Bak bak bak. Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray başkanını tanıyor. Bunu söyleyen kişiler zırcahiller. Bizim şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Bunu söyleyen kişilerin; kişileri, başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz.” diyerek iddiaları reddetti.

"KİM NE YAKIŞTIRMA YAPARSA YAPSIN"

Kulübün yürüttüğü projelere de değinen Özbek, "Bunlardan etkilenmiyoruz ve hedefe dört nala gidiyoruz. Projelerde sona yaklaşıyoruz. Yüzdük, yüzdük sona geldik. Niyetimiz Galatasaray'a ve Türk sporuna hizmet etmek... Kim ne yakıştırma yaparsa yapsın" açıklamasında bulundu.

İhalelere ve mali duruma ilişkin eleştirilere cevap veren başkan, "İhaleler yaptık ve gelirle, Bankalar Birliği'ni kapattık. Geride kalan kısım oluşmadı, gelmedi. Onu nasıl kullanacağımızı da anlattık. Israrla, bana komik geliyor... 'Riva satıldı, Florya satıldı. Osimhen'i transfer ettiler' deniyor. Sizden onay alarak yapıyoruz. Her şey için onay alıyoruz. Bu yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kime ne faydası var!" ifadelerini kullandı.

"ÜYELERİMİZİN DESTEĞİNE VE YAPICI ELEŞTİRİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Konuşmasını birlik mesajıyla tamamlayan Özbek, "Bize saldıranlara vereceğimiz en güzel cevap, birlik ve beraberliğimizin devam etmesi olacaktır. Siz değerleri üyelerimizin desteğine ve yapıcı eleştirilerine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlikte son derece başarılıyız, bundan sonra da böyle olacağına inancımız tamdır" sözleriyle üyelere seslendi.

"BİZE SALDIRANLARA MALZEME VERMEMELİYİZ"

Florya projesinin ihalesini yaptıklarını aktaran Özbek, "Beklediğimiz gelirin küçük bir kısmıyla Bankalar Birliği anlaşmasındaki hesabımızı kapattık. Geride kalan kısmının nasıl kullanılacağını anlattık. Yaptığımız işlerin yanlış tarif edilmesinin kimseye bir faydası yok. Riva'da ikinci aşama başladı. Gerçekten hepimizin çok beğeneceği rakamlara ulaşacağız. 550 tane villamız var. Satışlarımız, iyi gidiyor. Bu projeler, genel kurulun onayından geçti. Bazı yanlış bilgiler, divan üyelerine ifade edilmemeli. Aldığımız yetkiyle bu projeleri yapıyoruz. Camia dışında bize saldıranlara malzeme vermemeliyiz." dedi.

"YAPTIKLARIMIZIN YANLIŞ TARİF EDİLMESİNİN FAYDASI YOK"

"STADIMIZIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR"

Gayrimenkul projeleri ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özbek, "Galatasaray Adası'nda kazık çalışmamız olacak. Kalamış'ta da gerekli projelerimizi tamamladık. Aslantepe'nin projesi için ruhsatımızı almak üzereyiz. Nisan ayının başında veya ortasında büyük bir temel atma töreni yapacağız. Kemerburgaz'da altyapı tesislerimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinin teslimatını mayıs ayında yapacağız. Riva'da da ikinci aşama başladı. Satışlarımız gayet iyi. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

