Kaydet

Osmaniye’nin Alibeyli Mahallesi’nde 112 Acil Sağlık Merkezi’nde görev yapan Acil Tıp Teknikeri İlyas Yıldır, ofisinde yemek yediği sırada nefes borusuna lokma kaçması sonucu ölümle burun buruna geldi. Çevresinde kimse bulunmayan Yıldır, ilk yardım eğitmeni olmasının verdiği tecrübe ve soğukkanlılıkla oturduğu koltuğun sırt kısmını kullanarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı. Saniyeler içinde solunum yolunu açmayı başaran sağlık çalışanının o mucizevi kurtuluşu, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası