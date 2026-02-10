EuroLeague Final Four 2026 biletleri satışa çıkıyor. OAKA Altion’un ev sahipliği yapacağı dev etkinlik için biletler yalnızca EuroLeague’in resmi satış sitesi üzerinden alınabilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

EuroLeague Final Four 2026 biletleri için satış işlemleri başladı. Organizasyonun ilerleyen dönemleri için ikinci satış dönemi de yapılacak. İşte, EuroLeague Final Four tarihi ve yeri...

EuroLeague Final Four 2026 biletleri ne zaman satışa çıkacak? EuroLeague Final Four tarihi ve yeri belli oldu!

EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

EuroLeague Final Four 2026 organizasyonunun bilet satış takvimi belli oldu. Final Four biletleri için ön satış 10 Şubat Salı günü TSİ 12.00 itibarıyla başlayacak. Son üç EuroLeague Final Four organizasyonundan en az birine bilet alan taraftarlar öncelikli olarak bilet satın alabilecek.

Genel satış ise 11 Şubat Çarşamba günü TSİ 12.00’de tüm taraftarlar için başlayacak. Biletler euroleaguef4tickets.com adresi üzerinden satışa sunulacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 NE ZAMAN?

EuroLeague Final Four 2026 yarı final ve final maçları 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

EUROLEAGUE FINAL FOUR 2026 NEREDE YAPILACAK?

2026 EuroLeague Final Four yarı final ve final maçları Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilecek. Organizasyona OAKA Altion ev sahipliği yapacak.

