Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edeceği son 16 play-off turunda rakibi Nottingham Forest olurken, Kadıköy’de oynanacak kritik karşılaşmanın bilet detayları da netleşti. Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merak edilirken Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden maç bileti satış tarihi ve fiyatlarını duyurdu!

Sarı-lacivertli ekip Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 19 Şubat Perşembe günü İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde biletlerin satış takvimi ve tribün fiyatları kulüp tarafından duyuruldu. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı!

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri 10 Şubat Salı günü satışa sunuluyor. Kulübün açıkladığı programa göre 10 Şubat Salı saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere satış başlayacak.

Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı!

11 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de Fenerbahçe Kart sahipleri için satış açılacak. 12 Şubat Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla ise biletler genel satışa çıkacak. Satışların yalnızca Passo üzerinden yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı!

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 28.150,00 TL

Fenerbahçe-Nottingham Forest maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı!

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası