Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar merak edilirken detaylar da netlik kazandı. Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşması öncesinde maç biletleri ön satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp RAMS Park’ta oynanacak mücadele için biletlerin genel satışa satışa çıkacağı tarihi de duyurdu.

Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, fiyatlar ne kadar soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile İstanbulspor maçı öncesinde bilet sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. İşte Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri fiyatları...

Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Kupası heyecanı RAMS Parkta!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini satışa sundu. Kulübün resmi duyurusuna göre biletler bugün GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı. 3 Şubat Salı günü saat 14.00'te ise GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için genel satış süreci başlayacak.

Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Kupası heyecanı RAMS Parkta!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma için bilet fiyatları tribün kategorilerine göre belirlendi. En yüksek fiyatlı Premium tribün biletleri 13.000 TL’den satışa sunulurken, Delux tribün 12.000 TL, Lux tribün 11.000 TL, Classic tribün ise 10.000 TL olarak açıklandı. Diğer tribünlerde fiyatlar 8.000 TL’den başlayarak 850 TL’ye kadar düşüyor.

Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Kupası heyecanı RAMS Parkta!

Galatasaray İstanbulspor maç bileti fiyatları:

Premium: 13.000 TL

Delux: 12.000 TL

Lux: 11.000 TL

Classic: 10.000 TL

Kategori 1: 8.000 TL

Kategori 2: 7.000 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 5.000 TL

Kategori 5: 4.000 TL

Kategori 6: 3.500 TL

Kategori 7: 3.000 TL

Kategori 8: 2.500 TL

Kategori 9: 2.000 TL

Kategori 10: 950 TL

Kategori 11: 850 TL

Misafir: 850 TL

Galatasaray-İstanbulspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Ziraat Kupası heyecanı RAMS Parkta!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray İstanbulspor maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası