Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın ile birlikte 'Battal Gazi' serisinde canlandırdığı 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara kazınan Kökeş, bir süredir kalp krizi ve beyne pıhtı atması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 'Bütün Aşklar Tatlı Başlar', 'Deli Dumrul', 'Şaban Askerde' ve 'Leblebi Tozu' gibi yapımlarda rol alan sanatçının vefatı, sinema dünyasını yasa boğdu.

Necdet Kökeş’in vefatına ilişkin detaylara dair resmi bir açıklama yapılmazken, ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok meslektaşı ve hayranı, Kökeş için taziye mesajları paylaştı.

ARALIK AYINDAN BU YANA HASTANEDEYDİ

Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Adana'da 1944 yılında doğan Necdet Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı 'Bütün Aşklar Tatlı Başlar' filmiyle adım atmıştı. Yaklaşık 100 filmde rol alan oyuncu, özellikle Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı 'Battal Gazi' serisinde hayat verdiği 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara yer etmişti.

Necdet Kökeş, ayrıca 'Deli Dumrul', 'Şaban Askerde', 'Hakanlar Çarpışıyor', 'Leblebi Tozu' ve 'Avrupalı' gibi filmlerde de izleyici karşısına çıkmıştı.

