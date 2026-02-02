Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Kocaelispor karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi kadro tercihleri netleşirken, takımdan ayrılması gündemde olan Jhon Duran’ın durumu netlik kazandı.

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Körfez ekibi Kocaelispor’a konuk oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu randevu öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco, kadroda mecburi ve stratejik değişikliklere gidiyor.

Jhon Duran

JHON DURAN KADRODA YOK

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılma isteği bulunan ve transfer görüşmelerini sürdüren John Duran’ın, teknik heyet kararıyla Kocaeli kafilesine dahil edilmediği belirtildi.

EKSİKLER VE SINIRDA OLANLAR

Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından henüz takıma katılmayan Archie Brown ile Levent Mercan forma giyemeyecek.

Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

EVİNDEKİ 10 MAÇIN 6’SINDA GOL YEMEDİ

Kendi sahası ve seyircisi önünde 10 maça çıkan Kocaelispor bu maçların 5’ini kazandı, 3’ünde ise rakibiyle yenişemedi. Yalnızca 2 karşılaşmadan (Samsunspor ve Trabzonspor) puan çıkaramayan Körfez ekibi, 19 maçta topladığı 24 puanın 18’ini sahasında elde etti. 10 maçta 6 gol yiyen Kocaelispor rakip filelere ise 10 gol bıraktı. Kocaeli ekibi iç sahadaki 10 maçın 6’sında kalesini gole kapattı. 4 maçta gol yiyen Kocaelispor bu gollerin üçünü ayak, ikisini kafa vuruşundan yedi, bir golü de kendi kalesine attı. Körfez ekibi gollerin 4’ünü her iki devrenin son dakikasında ve ilave sürede kalesinde gördü. Yeşil-siyahlılar Kocaeli’de bir maçta 2 gol atabilen tek takım Trabzonspor oldu.

GOL İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İç sahadaki maçlarda; her iki devrenin ilk 15 dakikalarında gol atamayan Kocaelispor, 6 golü son 15 dakikalarda attı, 4 golü de ikinci 15 dakikalık dilimlerde kaydetti. Fenerbahçe ise deplasmanda attığı 23 golün 7’sini her iki yarının ilk 15 dakikalarında attı. Deplasmanda yediği 9 golün ise yalnızca 1 tanesini son 15 dakikada kalesinde gördü.

BRUNO PETKOVİC, TALİSCA’YA KARŞI

Bruno Petkovic 6 golle gol Kocaelispor’da gol yükünü çekerken ilk golünü de sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’ye attı. Ev sahibi takımda 5 gollü Tayfur Bingöl ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise Anderson Talisca 11 golle takımın en golcüsü olurken, Asensio 8, En-Nesyri ise 7 golle golle en çok gol atan oyuncular oldu. Kocaelispor, Fenerbahçe’yi en son 1998 yılında kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar kendi sahasındaki son beraberliği ise 2001 yılında 3-3’lük skorla aldı.

Fenerbahçe Kocaelispor virajında! Yıldız isim kadroda yok... İşte muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Kritik mücadelede Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; İsmail, Guendouzi; Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

KARŞILAŞMA SAAT 20.00'DE

Kocaeli Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı, Hakem Alper Akarsu yönetecek.

