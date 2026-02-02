Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Oasis Alışveriş Merkezi, fırtına sonrası oluşan can güvenliği riski nedeniyle kısmen kapatıldı. Şiddetli rüzgârın kopardığı brandalar ve devrilme riski taşıyan demir direkler üzerine AVM'nin orta bölümü tahliye edildi. Günler öncesinden yırtıldığı belirtilen brandalar nedeniyle yaşanan durum vatandaşların tepkisine yol açarken, yönetimin görüntü alınmaması için önlem alması da dikkat çekti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Oasis Alışveriş Merkezi, fırtınanın ardından ortaya çıkan tehlike nedeniyle kısmen kapatıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan brandalar ve yerinden oynamaya başlayan demir direkler, AVM içinde can güvenliğini tehdit etti.

Bodrumu vuran fırtınada AVM tahliye edildi

BRANDALAR GÜNLER ÖNCESİNDEN YIRTILMIŞ

Gölgelik olarak kullanılan brandaların günler önce yırtıldığı Oasis Alışveriş Merkezi'nde, bugün brandaları taşıyan direklerin şiddetle sallandığı ve devrilme riski oluşturduğu görüldü. Tehlikenin artması üzerine AVM yönetimi, orta bölüm ve çevresini kapsayan alanı tahliye etti. Can güvenliği için alanın tamamen boşaltılması beklenirken, yalnızca bazı bölgelerde şerit çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Oasis'te yaşanan sıkıntılar vatandaşın tepkisini toplarken, yönetim tarafından alışveriş merkezindeki olumsuzlukların fotoğraf ve görüntüsünün çekilmemesi için özel önlem alınması dikkat çekti.

