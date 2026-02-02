Yeraltı dizisi Melek kim? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler ve kariyeri
Yeraltı dizisinde Melek karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımlarla izleyicilerin merak konusu oldu. Hikayede önemli bir yere sahip olan Melek’in geçmişi ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin kariyer yolculuğu araştırılıyor.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, güçlü karakterleri ve dramatik hikayesiyle öne çıkarken, dizinin genç karakterlerinden Melek de izleyicinin ilgisini çekiyor. Melek’e hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi’nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. İşte Yeraltı dizisi Melek karakteri ve Ülkü Hilal Çiftçi hakkında merak edilenler…
YERALTI DİZİSİ MELEK KİM?
Yeraltı dizisinde Melek, ailesini tanımadan büyümüş, hayatını ağabeyi Haydar Ali ve Ceylan’a duyduğu güçlü bağlarla şekillendirmiş genç bir kız olarak izleyici karşısına çıkıyor. Melek karakterini Ülkü Hilal Çiftçi canlandırıyor.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
Ülkü Hilal Çiftçi, 2009 yılında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasında yer alan genç isim, kısa sürede dikkat çeken performanslara imza attı. Henüz genç yaşına rağmen farklı dönem ve türlerdeki yapımlarda rol alan Ülkü Hilal Çiftçi, doğal oyunculuğu ve kamera önü başarısıyla öne çıkıyor. Yer aldığı projelerdeki performansları sayesinde televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı genç oyuncular arasında gösteriliyor.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Yeraltı - 2026
İnci Taneleri - 2024-2025
Kayıp Kamyon - 2024
Dönence - 2023
Gülümse Kaderine - 2022
Tozkoparan İskender - 2021
Bir Litre Gözyaşı - 2019
İyi Oyun - 2018
Adı: Zehra - 2018
Bizim Köyün Şarkısı - 2018
Nerdesin Birader - 2017
O Hayat Benim - 2016-2017
Sahipli - 2017
Arkadaşlar İyidir - 2016
Güldüy Güldüy Show: Çocuk - 2016-2017
Göç Zamanı - 2016
Kırgın Çiçekler - 2015
Karadayı - 2014-2015
Sen Benimsin - 2015
Kara Kutu - 2015
Elif - 2014
Arka Sokaklar - 2013