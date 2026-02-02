Yeraltı dizisinde Melek karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımlarla izleyicilerin merak konusu oldu. Hikayede önemli bir yere sahip olan Melek’in geçmişi ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin kariyer yolculuğu araştırılıyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, güçlü karakterleri ve dramatik hikayesiyle öne çıkarken, dizinin genç karakterlerinden Melek de izleyicinin ilgisini çekiyor. Melek’e hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi’nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. İşte Yeraltı dizisi Melek karakteri ve Ülkü Hilal Çiftçi hakkında merak edilenler…

YERALTI DİZİSİ MELEK KİM?

Yeraltı dizisinde Melek, ailesini tanımadan büyümüş, hayatını ağabeyi Haydar Ali ve Ceylan’a duyduğu güçlü bağlarla şekillendirmiş genç bir kız olarak izleyici karşısına çıkıyor. Melek karakterini Ülkü Hilal Çiftçi canlandırıyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 2009 yılında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasında yer alan genç isim, kısa sürede dikkat çeken performanslara imza attı. Henüz genç yaşına rağmen farklı dönem ve türlerdeki yapımlarda rol alan Ülkü Hilal Çiftçi, doğal oyunculuğu ve kamera önü başarısıyla öne çıkıyor. Yer aldığı projelerdeki performansları sayesinde televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı genç oyuncular arasında gösteriliyor.

Yeraltı dizisi Melek kim? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler ve kariyeri

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Yeraltı - 2026

İnci Taneleri - 2024-2025

Kayıp Kamyon - 2024

Dönence - 2023

Gülümse Kaderine - 2022

Tozkoparan İskender - 2021

Bir Litre Gözyaşı - 2019

İyi Oyun - 2018

Adı: Zehra - 2018

Bizim Köyün Şarkısı - 2018

Nerdesin Birader - 2017

O Hayat Benim - 2016-2017

Sahipli - 2017

Arkadaşlar İyidir - 2016

Güldüy Güldüy Show: Çocuk - 2016-2017

Göç Zamanı - 2016

Kırgın Çiçekler - 2015

Karadayı - 2014-2015

Sen Benimsin - 2015

Kara Kutu - 2015

Elif - 2014

Arka Sokaklar - 2013

