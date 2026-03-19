Yozgat'ta bir kadın, altınlarını lahana poşetine sakladı. Evde temizlik yapan çocuklarının çürüyen lahanaları çöpe atmasıyla altınlar da gitti. İhbar üzerine ekipler çöpe atılan altınları bularak sahibine teslim etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan bir kadın, altınlarını lahana poşetine sakladı. Çocuklarının temizlik yaparken çürüdüğünü düşünerek çöpe attığı lahanaların içinde altın olduğunun öğrenilmesi üzerine aile harekete geçti.

Lahana poşetine altın sakladı! Az daha birikiminden oluyordu

ALTINLAR BULUNDU

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan aile, çöpte 10 gram altın olduğunu bildirdi. Mahallenin çöplerini toplayan işçiler çöp kamyonunda altınların olduğu poşeti aramalar neticesinde buldu. Kamyonun başında bekleyen kadın, çöpe atılan poşeti hatırlayarak içine baktığında altınlarını buldu.

"VATANDAŞIMIZIN KAYBINI BULDUK"

Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Erkan Bölükbaşı, "Vatandaşımızla irtibata geçtik. Durumunu anlattı. Sahamıza gitmeden vatandaşımızı yol kenarında bekleyip beraber çıktık. Vatandaşımızın nasıl bir poşet olduğu tarifi doğrultusunda dikkatli bir şekilde arabamızı açıp kontrol ederek dökümünü yaptık. Vatandaşımızın kaybını bulduk, kendisine geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

Altınları bulunan vatandaş, Erkan Bölükbaşı'na ve Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'ye teşekkür etti. Başkan Ekinci, titiz ve dikkatli çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti.

