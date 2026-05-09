Mahkumlar için dönüm noktası! Bakan Gürlek cezaevlerindeki sistemin detaylarını paylaştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ceza infaz kurumlarını sadece birer kapalı alan olmaktan çıkarıp dev birer rehabilitasyon merkezine dönüştürdüklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsan odaklı yaklaşımla topluma güçlü bir dönüş" mesajı veren Bakan Gürlek, yeni infaz sisteminin detaylarını paylaştı.
- Ceza infaz kurumları, insanları hayata kazandıran rehabilitasyon merkezleri haline getiriliyor.
- Tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları sunuluyor.
- Aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor.
- Düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri bulunuyor.
- Hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesi, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.
- İnsan odaklı bir yaklaşımla bu alandaki çalışmalara kararlılıkla devam ediliyor.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede vites yükselten Adalet Bakanlığı, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidiyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, cezaevlerinin artık sadece birer cezalandırma alanı değil, insanları hayata kazandıran dev birer rehabilitasyon merkezi haline getirildiğini duyurdu.
Gürlek, NSosyal hesabından yürütülen rehabilite çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
NELER YAPILDIĞINI ANLATTI
"Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizin rehabilite edici yönünü daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:
"Ceza infaz kurumlarımızda, tıbbi ve psikiyatrik hizmetler, psikososyal destek çalışmaları, bireysel görüşmeler ve yapılandırılmış grup çalışmaları, aile destek hizmetleri, meslek edindirme kursları, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, düzenli kitap okuma programları, topraksız tarım uygulamaları ve üretim atölyeleri ile hükümlülerin sağlıklı yaşam becerileri edinmesini, sorumluluk bilincinin pekiştirilmesini ve topluma güçlü bir şekilde yeniden kazandırılmasını destekliyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."