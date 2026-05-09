Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi. 32. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e düştü. Samsunspor deplasmanında ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip avantajını korusa da, kalan maçlar öncesinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali gündemde. Futbolseverler ''Galatasaray yenilirse ne olur, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?'' sorularına cevap arıyor.

Galatasaray, ligde 32 hafta sonunda 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 70 puanla takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle yarıştan kopmazken, Galatasaray’ın puan kaybı ihtimali heyecanı artırdı. Peki, Galatasaray yenilirse ne olur, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali! Galatasaray yenilirse ne olur, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son iki haftaya girilirken Fenerbahçe hala şampiyonluk şansını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, 32 hafta sonunda topladığı 70 puanla ikinci sırada yer alırken lider Galatasaray ise 74 puanda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip 33. haftada Konyaspor deplasmanına çıkacak, son hafta ise Eyüpspor’u konuk edecek.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali! Galatasaray yenilirse ne olur, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ NEDİR?

Süper Lig’de bitime iki hafta kala Galatasaray 74, Fenerbahçe ise 70 puanda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin kalan iki maçını kazanması halinde puanı 76’ya yükselecek.

Galatasaray’ın Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarından en fazla 1 puan alması gerekiyor. Galatasaray’ın bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşaması halinde Fenerbahçe sezonu zirvede tamamlayabilecek.

Galatasaray’ın kalan iki maçtan birini kazanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali! Galatasaray yenilirse ne olur, Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

GALATASARAY YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında mağlup olması ve aynı hafta Fenerbahçe’nin Konyaspor’u yenmesi halinde puan farkı 1’e düşecek.

Bu senaryoda şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Son hafta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Fenerbahçe sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak.

Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında galip gelmesi halinde ise sarı-kırmızılı ekip resmen şampiyon olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası