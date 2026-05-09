Mansur Yavaş, siyaset kulislerini hareketlendiren "Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?" iddiaları hakkında konuştu. Yavaş, parti değiştirmeyi düşünen isimlere "referandum" resti çekip "Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın" dedi.

Ankara'da katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ABB Başkanı Mansur Yavaş, siyaset kulislerinde konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi.

Parti değişimlerine sıcak bakmadığını belirten Yavaş, seçmenin yalnızca kişiye değil, aynı zamanda parti ve siyasi tercihlere oy verdiğini vurguladı. ABB Başkanı, bu konuyla ilgili düzenleme yapılmasını istedi ve şunları söyledi:

AK Parti iddiası sonrası Burcu Köksal için Yavaş’tan dikkat çeken sözler: Referandum yapılsın

REFERANDUM YAPILSIN

"Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın.

Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur"

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Yavaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylığı halinde Yavaş'ı destekleyebileceklerine" ilişkin açıklamasının sorulması üzerine de "Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim, önceliğimiz Ankara. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz ama böyle bir şey vuku bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

