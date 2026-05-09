Anadolu Ajansı
Sosyal medyada tuzağa düşürdüler! 13 yaşındaki kızın istismarında 36 kişiye dava
Bartın’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun sosyal medya üzerinden kurulan tuzakla istismara uğradığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Aralarında 10’u çocuk olmak üzere toplam 36 kişi hakkında dava açılırken, 33 şüphelinin tutuklu bulunduğu bildirildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığına dair ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açıldı.
- Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Nisan'da ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
- Mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesi oluştu.
- 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi ve Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
- Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklu bulunuyor.
Kentte 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Çocuğa cinsel istismardan ceza almıştı! Hasan Dinç'in yerine Derecik Belediye Başkan Vekili seçildi
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇMİŞLER
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Artvin’de engelli genç kıza istismar! Şikayete giden annenin kalbi dayanmadı, aort damarı yırtıldı
36 KİŞİYE DAVA AÇILDI
Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. İddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişinin tutuklu bulunduğu belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR